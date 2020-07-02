Теодор Курентзис и «КАРО.Арт» покажут шедевры мирового кино

Кадр из фильма «Акт убийства» © musicaeterna.org

Команда MusicAeterna и проект «КАРО.Арт» запускают серию онлайн-показов шедевров мирового кинематографа. Все фильмы выбраны художественным руководителем MusicAeterna Теодором Курентзисом и будут представлены на платформе musicaeterna.org.

Премьерным показом цикла стала «Гертруда» Карла Теодора Дрейера в сопровождении комментария Теодора Курентзиса. Второй показ состоится 5 июля. Режиссер Джошуа Оппенхаймер лично представит свой фильм «Акт убийства» на musicaeterna.org.

Показ пройдет при поддержке Посольства Королевства Дания в Москве и Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». Фильм будет доступен для просмотра с 19:00 мск в течение суток.

Центральные фигуры фильма «Акт убийства» — три престарелых индонезийца, в 60-е участвовавших в массовых расправах над реальными и мнимыми сторонниками коммунистической партии. Убийцы не просто не раскаиваются в содеянном, а решают снять об этом кино в духе старых голливудских боевиков. В «Акте убийства» герои, как палачи, так и жертвы, избавлены от всякой рефлексии. Своим простодушием они словно бросают вызов зрителю: проникнуться трагизмом геноцида легко, но попробуйте справиться с комизмом его безнаказанности. Фильм Джошуа Оппенхаймера получил приз Британской академии за лучший документальный фильм в 2014 году, а также был номинирован на «Оскар».

Следующими фильмами цикла «КАРО.Арт» и MusicAeterna станут «Танец реальности» Алехандро Ходоровски, картины Дерека Джармена, Ульриха Зайдля и других выдающихся режиссеров. График показов будет опубликован на сайте «КАРОАрт.LIVE».

«Говоря о том, кто были моими учителями эстетики, я бы не назвал музыкантов, но назвал бы писателей, режиссеров и художников. Я хочу поделиться картинами, шедеврами мирового кинематографа, которые либо оказали на меня очень большое влияние, либо могут быть актуальными в настоящее время. Будучи подростком, я часто ходил в киноклубы, где смотрел авторское и экспериментальное кино», — говорит Теодор Курентзис.

Проект реализуется при поддержке Посольства Королевства Дания в Москве и Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве







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