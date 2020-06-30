В центре Петербурга появится памятник Блоку

Улица Декабристов © Alex Fedorov

Памятник Александру Блоку будет установлен у дома на улице Декабристов в центре Петербурга, где находится музей-квартира поэта.

Установка памятника стала возможной благодаря решению правительства Петербурга внести изменения в городское законодательство, регулирующее размещение произведений монументального искусства в историческом центре, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Комитета по градостроительству и архитектуре — главного архитектора Петербурга Владимира Григорьева.

По информации сайта администрации Петербурга, изменения касаются территории бульвара на улице Декабристов от набережной реки Пряжки до Английского проспекта у дома 57.

Григорьев добавил, что планируется одновременно с решением об установке памятника создать проект и впоследствии провести работы по благоустройству всей территории бульвара.

Дом 57 по улице Декабристов (бывшей Офицерской) — последний адрес Александра Блока, поэт жил там с 1912 года до дня своей смерти, 7 августа 1921 года. В ноябре 1980 года к столетию со дня рождения Блока в доме открыли его музей-квартиру.

Первый памятник поэту в Петербурге был установлен в 2002 году на Университетской набережной возле дома, где он родился.







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