МЕДИАСТРАЙК #заЮлю

Николай Рындин: «Из любой школы совриска выходят бледные копии преподавателей»
Автор канала «Артобстрел» — о символизме разрухи, художественных стереотипах, божках и прихлебателях26 июня 2020969
Уважаемый читатель! Вы видите этот текст, потому что мы поддерживаем художницу и фем-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову, обвиняемую в распространении порнографии за художественные изображения обнаженного женского тела.
Юлии грозит до 6 лет тюрьмы. 1 февраля 2020 года правозащитная организация «Мемориал» признала Юлию политзаключенной. Мы считаем, что это дело сфабриковано из-за активистской деятельности Юлии и требуем его немедленного прекращения.
Женское тело — это не порнография. Иначе всем музеям и галереям давно было бы предъявлено обвинение.
Свободу Юлии Цветковой!
Как помочь:
Во многих городах РФ протестующие продолжают выходить на одиночные пикеты в поддержку Юлии Цветковой.
Сегодня, 27 июня, в день суда над Юлией Цветковой, поэтический марафон в ее поддержку проводит Центр Вознесенского (Москва).
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
11:55МЕДИАСТРАЙК #заЮлю
Вчера
18:22Концептуальный русский стрит-арт обсудят на онлайн-конференции
16:43Вынесен приговор по делу «Седьмой студии»
16:27Политех перенес открытие на 2021 год
15:29Открылась онлайн-выставка Василия Шумова
14:03InLiberty запускает онлайн-курс о школьном образовании
12:14MusicAeterna покажет «Королеву индейцев»
11:18Началась продажа билетов на выставку «Выбор Костаки»
10:45Oxxxymiron призвал прийти на оглашение приговора по делу «Седьмой студии»Все новости
Автор канала «Артобстрел» — о символизме разрухи, художественных стереотипах, божках и прихлебателях26 июня 2020969
Голос дуэта «АИГЕЛ» — о поэтках, поэтессах и рэперах, татарских корнях, отношении к исламу и многом другом личном26 июня 20201600
«Я пошла в аспирантуру, чтобы поставить в научной среде вопрос о том, зачем нужен закон против домашнего насилия»26 июня 20201792
Мария Липман о монументальных практиках в постсоветской России и общественных представлениях о выдающихся исторических личностях26 июня 20201073
Восемь удивительных дебютов, северные короткометражки и фильм Павла Пепперштейна25 июня 20201797
Антон Вознесенский и Софья Астраханцева об издательском доме «Коло»25 июня 20201411
Павел Арсеньев и Олег Журавлев о постправде, лефовцах, механическом языке и зале славы модернистской литературы25 июня 20201379
История побега от самого себя в новом клипе московской рок-группы, покоряющей Европу24 июня 20201956
Ирина Шевеленко вступает в полемику с текстом Виталия Шклярова о движении Black Lives Matter23 июня 20205811
Ирина Машинская о повседневном неравенстве рас в Америке, покачивающейся сегодня на ребре23 июня 20206336
Две недели накануне коронакризиса. Часть I23 июня 20202224
Марина Дмитревская о том, как сейчас живет «ПТЖ»23 июня 20201890