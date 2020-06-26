МЕДИАСТРАЙК #заЮлю

Уважаемый читатель! Вы видите этот текст, потому что мы поддерживаем художницу и фем-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову, обвиняемую в распространении порнографии за художественные изображения обнаженного женского тела.

Юлии грозит до 6 лет тюрьмы. 1 февраля 2020 года правозащитная организация «Мемориал» признала Юлию политзаключенной. Мы считаем, что это дело сфабриковано из-за активистской деятельности Юлии и требуем его немедленного прекращения.

Женское тело — это не порнография. Иначе всем музеям и галереям давно было бы предъявлено обвинение.

Свободу Юлии Цветковой!

Как помочь:

Во многих городах РФ протестующие продолжают выходить на одиночные пикеты в поддержку Юлии Цветковой.

Сегодня, 27 июня, в день суда над Юлией Цветковой, поэтический марафон в ее поддержку проводит Центр Вознесенского (Москва).

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