Концептуальный русский стрит-арт обсудят на онлайн-конференции

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3 июля Институт исследования стрит-арта и инициатива «Партизанинг» организуют онлайн-конференцию «Концептуальный русский стрит-арт», посвященную обсуждению влияния московского концептуализма на русский стрит-арт.
Начало в 13:00, конференция пройдет в Zoom, для участия необходимо зарегистрироваться на timepad.
Конференция продолжит цикл Института исследования стрит-арта «Городские тексты: вербальное и невербальное». Исследователи и художники обсудят преемственности, влияние на оба направления традиций русского языка и литературы, а также параллели между периодами брежневского застоя и путинской стабильности.
Особое внимание будет уделено обсуждению вневыставочных художественных практик, стратегий вторжения искусства в жизнь, имитацию общественно-полезной деятельности, самоинституциализацию и другие аспекты художественной деятельности концептуальных и уличных художников.
Участники:
Модератор — Антон Польский (MAKE), художник, исследователь, сооснователь «Партизанинга». К участию в дискуссии также приглашены уличные художники Максим Има, Кирилл Кто и художник-концептуалист Юрий Альберт.
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