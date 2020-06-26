Концептуальный русский стрит-арт обсудят на онлайн-конференции

© Институт исследования стрит-арта

3 июля Институт исследования стрит-арта и инициатива «Партизанинг» организуют онлайн-конференцию «Концептуальный русский стрит-арт», посвященную обсуждению влияния московского концептуализма на русский стрит-арт.

Начало в 13:00, конференция пройдет в Zoom, для участия необходимо зарегистрироваться на timepad.

Конференция продолжит цикл Института исследования стрит-арта «Городские тексты: вербальное и невербальное». Исследователи и художники обсудят преемственности, влияние на оба направления традиций русского языка и литературы, а также параллели между периодами брежневского застоя и путинской стабильности.

Особое внимание будет уделено обсуждению вневыставочных художественных практик, стратегий вторжения искусства в жизнь, имитацию общественно-полезной деятельности, самоинституциализацию и другие аспекты художественной деятельности концептуальных и уличных художников.

Участники:

Саша Обухова — искусствовед, руководитель научно-исследовательского отдела Музея современного искусства «Гараж»;

Дмитрий Пиликин — исследователь уличного искусства, куратор, научный сотрудник Института исследования стрит-арта;

Кирилл Светляков — искусствовед, заведующий отделом новейших течений в Государственной Третьяковской галерее;

Евгения Козлова — искусствовед, автор исследования о логоцентризме русского стрит-арта;

Наиля Аллахвердиева — директор Пермского музея современного искусства;

Лера Лернер — художница;

Роман Осминкин — поэт, художник, исследователь современного искусства и поэзии.

Модератор — Антон Польский (MAKE), художник, исследователь, сооснователь «Партизанинга». К участию в дискуссии также приглашены уличные художники Максим Има, Кирилл Кто и художник-концептуалист Юрий Альберт.

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