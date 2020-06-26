Открылась онлайн-выставка Василия Шумова

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С 25 июня доступна для просмотра выставка работ лидера группы «Центр» Василия Шумова «Меня не приняли в секцию плаката при Союзе художников».
Выставку можно посмотреть в социальных сетях Василия Шумова и группы «Центр».
Сообщается, что выставка приурочена к предстоящему релизу нового альбома группы — «Абсолютное почтение человека» (2020).
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