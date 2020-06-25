Юбилейная премия Brücke Berlin присуждена книге российского автора

Немецкая премия Brücke Berlin, которая в этом году будет вручена в десятый раз, присуждена роману Марии Степановой «Памяти памяти».

Как сообщает сайт Берлинского литературного коллоквиума, Мария Степанова разделит 20 тысяч евро денежного приза с Ольгой Радецкой, в чьем переводе роман был опубликован на немецком языке в 2018 году издательством Suhrkamp Verlag.

«"Памяти памяти" Марии Степановой — это поиск следов, "метароман" исследования широко разветвленной русско-еврейской семьи автора, — отмечает жюри премии. — Он объединяет отчеты о путешествиях и воспоминания, находки из "библиотеки другой визуальной культуры" и теоретические эксперименты в области травмы и памяти. Это великий эссеистический рассказ о столетии насилия, зеркало времени, основанное на диалоге с сегодняшним читателем, эпохой "после памяти"».

Лауреатами театральной премии Brücke Berlin 2020 года стали болгарская писательница Здрава Каменова и ее переводчик Александр Зитцманн. Они получат 5000 евро за спектакль «Дом для овец и снов», представленный в октябре 2018 года в Студии «Я» Театра Максима Горького (Берлин).

Вручение премии состоится 24 сентября на сцене Немецкого театра в Берлине.

Литературная и переводческая премия Brücke Berlin была основана в 2002 году и присуждается каждые два года Фондом BHF BANK совместно с Гёте-Институтом, Берлинским литературным коллоквиумом и Немецким театром за выдающиеся произведения современной литературы Центральной и Восточной Европы и их перевод на немецкий язык. Театральная премия вручается с 2018 года.

С 2016 года куратором премии является Герта Мюллер. Среди лауреатов Brücke Berlin разных лет Ольга Токарчук, Андрей Битов, Ласло Краснахоркаи, Сергей Жадан и Заза Бурчуладзе.

В состав жюри в этом году входили заместитель руководителя Берлинского литературного коллоквиума Юрген Якоб Беккер, славист и литературный критик Сабина Беркинг, член правления Фонда BHF BANK Вильгельм Бурместер, интендант Немецкого театра Ульрих Хуон, литературный переводчик Патриция Клобузицки, президент Гёте-Института Клаус-Дитер Леманн и писатель, исследователь и журналист Петер Михальзик.



















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