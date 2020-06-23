В «Манеже» пройдет выставка о российских Праведниках народов мира

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24 июня на площадке международного пресс-центра мероприятий к 75-летию Победы в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве откроется мультимедийная выставка «Спасители», посвященная российским Праведникам народов мира.
Выставка, подготовленная Российским еврейским конгрессом (РЕК) при поддержке правительства Москвы, Федерального агентства по делам национальностей, ООО «ФОРЭС» и Центра «Холокост», расскажет о более чем 250 российских Праведников народов мира из разных регионов страны — людях разных национальностей, которые, рискуя жизнью, укрывали евреев на оккупированных территориях.
Одновременно с экспозицией в Манеже будет запущена онлайн версия проекта на сайте exhibition.spasiteli.com.
«Эта выставка о том, что история Холокоста дала нам и примеры потрясающего мужества, самопожертвования, гуманизма, — говорит президент РЕК Юрий Каннер. — Для нас особенно важно, чтобы тема Холокоста со всех ее сторон — и трагической, и героической — была интересна, знакома, важна подрастающему поколению. Будущее зависит от того, насколько верные выводы из прошлого смогут сделать наши дети».
Идея проекта «Спасители» возникла в 2017 году у двух московских школьниц, которые начали фотографировать выживших узников Холокоста и записывать с ними интервью. В процессе им стало ясно, что как спасенных не могло быть без спасителей, так и наоборот. Эта тесная связь на стыке проявления гуманизма, сострадания, любви к ближнему и желания остаться человеком любой ценой, нашла свое отражение в выставке «Спасители».
Благодаря современным технологиям и инсталляциям посетители выставки оказываются вовлечены в виртуальный диалог между спасителями и спасенными. На мониторах можно посмотреть интервью с ныне живущими Праведниками, они рассказывают о пережитых ими ужасах войны и о том, как им удалось спасти других людей.
На проекции внутри огромного цилиндра в центре экспозиции транслируются истории спасенных. Снаружи на цилиндре размещены таблички с именами всех российских Праведников народов мира. Еще часть табличек оставлены пустыми: не обо всех Праведниках известно, работа по поиску и сбору информации об их подвиге продолжается.
В январе 2019 года выставка была представлена в Музее Москвы, а в январе 2020-го — в Ельцин Центре в Екатеринбурге. В обоих городах она стала одним из главных событий «Недели памяти» – цикла мемориальных и образовательных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается по всему миру 27 января — в день, когда Красная армия освободила лагерь смерти «Аушвиц» (Освенцим) в 1945 году.
В этом году цикл мероприятий «Недели памяти» вошел в федеральный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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