Объявлен длинный список премии «Просветитель.Digital»

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Сегодня, 22 июня, в прямом эфире был представлен длинный список премии «Просветитель.Digital». В него вошли 26 просветительских онлайн-проектов, отобранных из более чем 130 заявок, присланных на конкурс.
Как сообщает сайт премии «Просветитель», экспертный совет премии «Просветитель.Digital» отобрал для длинного списка следующие онлайн-проекты:
«Если говорить о трансформации цифрового просвещения сейчас, то мы видим, что за последний год увеличилось и количество проектов, и их качество. И мы, экспертный совет "Просветитель.Digital", невероятно этому рады: это означает, что есть большой запрос от людей из самых разных пространств (не только специализированных) на научно-популярные знания — не конспирологию, а серьезную, проверенную информацию. Это позволяет говорить о том, что онлайн-просвещение будет расширяться, при этом и отвечая на актуальные запросы, и работая с фундаментальными научными высказываниями и проблематиками», — рассказала глава экспертного совета премии «Просветитель.Digital», кандидат культурологии, доцент Шанинки, креативный директор Фонда Егора Гайдара и автор Блога злобного культуролога Оксана Мороз.
Короткий список премии будет объявлен в начале сентября этого года, а лауреат — на торжественной церемонии 17 сентября. Его выберет жюри под председательством Анны Качкаевой — журналиста, директора Центра цифровых культур и медиаграмотности, профессора департамента медиа НИУ ВШЭ.
Также в этом году в жюри вошли Ирина Прохорова — литературовед, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», соучредитель Благотворительного Фонда Михаила Прохорова и Карен Шаинян — автор и ведущий шоу Straight Talk with Gay People, сооснователь студии «История будущего», журналист.
Лауреат премии «Просветитель.Digital» получит денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей. Авторы лучших проектов в категориях «Текст», «Видео», «Звук» получат по 100 тысяч рублей.
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