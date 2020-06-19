Центр Вознесенского проведет поэтический марафон в поддержку Юлии Цветковой

27 июня пройдет поэтический марафон в поддержку художницы и активистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой, обвиняемой в распространении порнографии за размещение бодипозитивных рисунков женского тела в просветительском паблике «ВКонтакте». Марафон организует Центр Вознесенского.

Как сообщают организаторы, желающим принять участие в марафоне нужно до 24 июня включительно записать чтение своих стихов на видео, загрузить видео на Google.drive или «Яндекс.Диск» и прислать ссылку литературному куратору Центра Вознесенского Илье Данишевскому или поэтессе Екатерине Захаркив.

Видео должно быть ориентировано горизонтально, продолжительность — до 3 минут.

Марафон состоится в день суда над Юлией Цветковой, ей грозит 6 лет тюрьмы. Онлайн-петиция с требованием освободить активистку собрала более 196 тысяч подписей, подробнее о ее деле можно узнать в телеграм-канале «Я/Мы Юлия Цветкова».



















































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