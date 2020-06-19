РЕК организует паблик-ток «Как и зачем говорить о войне языком культуры?»

Кадр из фильма Кшиштофа Занусси «Жизнь за жизнь» (1991) © Studio Filmowe TOR

23 июня Российский еврейский конгресс (РЕК) совместно с Международным дискуссионным клубом «Валдай» проводит онлайн-дискуссию на тему «Как и зачем говорить о войне языком культуры?».

Начало в 17:00, дикуссия будет транслироваться на онлайн-площадках РЕК (Facebook и YouTube).

Война. Холокост. Смерть. Героизм. Как и каким языком говорить об этом с современным человеком? Что показывали и о чем говорили писатели, режиссеры, публицисты, художники 75 лет назад и сейчас? Что изменилось? Почему тема войны в культурном дискурсе как России, так и Израиля остается актуальной в наши дни?

Обо всем этом будут говорить участники паблик-тока:

Андрей Кончаловский , режиссер, продюсер;

, режиссер, продюсер; Кшиштоф Занусси , режиссер и продюсер;

, режиссер и продюсер; Михаил Швыдкой , специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству;

, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству; Анатолий Голубовский, историк, музейный эксперт, куратор грантового конкурса музейных инициатив и выставочных проектов РЕК.

Ведущий — Андрей Быстрицкий, председатель совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай».

Встреча пройдет накануне открытия выставки Российского еврейского конгресса «Спасители» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Экспозиция рассказывает о более чем 250 российских Праведниках народов мира — людях разных национальностей, которые, рискуя жизнью, укрывали евреев на оккупированных территориях.

Выставка будет доступна для делегаций и журналистов, которые приедут в международный пресс-центр для освещения парада Победы. Все желающие смогут увидеть выставку на сайте www.exhibition.spasiteli.com с 24 июня.



























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