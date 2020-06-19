РЕК организует паблик-ток «Как и зачем говорить о войне языком культуры?»

Свет как чертеж, свет как конфликт, свет как воспоминание
Павел Голубев о первой (виртуальной) ретроспективе петербургских медиахудожников VOLNA19 июня 2020739
23 июня Российский еврейский конгресс (РЕК) совместно с Международным дискуссионным клубом «Валдай» проводит онлайн-дискуссию на тему «Как и зачем говорить о войне языком культуры?».
Начало в 17:00, дикуссия будет транслироваться на онлайн-площадках РЕК (Facebook и YouTube).
Война. Холокост. Смерть. Героизм. Как и каким языком говорить об этом с современным человеком? Что показывали и о чем говорили писатели, режиссеры, публицисты, художники 75 лет назад и сейчас? Что изменилось? Почему тема войны в культурном дискурсе как России, так и Израиля остается актуальной в наши дни?
Обо всем этом будут говорить участники паблик-тока:
Ведущий — Андрей Быстрицкий, председатель совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай».
Встреча пройдет накануне открытия выставки Российского еврейского конгресса «Спасители» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Экспозиция рассказывает о более чем 250 российских Праведниках народов мира — людях разных национальностей, которые, рискуя жизнью, укрывали евреев на оккупированных территориях.
Выставка будет доступна для делегаций и журналистов, которые приедут в международный пресс-центр для освещения парада Победы. Все желающие смогут увидеть выставку на сайте www.exhibition.spasiteli.com с 24 июня.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:21Центр Вознесенского проведет поэтический марафон в поддержку Юлии Цветковой
17:43РЕК организует паблик-ток «Как и зачем говорить о войне языком культуры?»
16:45«Мемориал» запускает сайт «Списки угнанных»
15:10«Про Гельвеция» поддержит новые способы культурного обмена
14:32«Пилигрим» показывает российский фильм из программы Роттердамского фестиваля
13:25Объявлена краудфандинговая кампания в поддержку фильма о лейбле Feelee
12:43Карнеги-холл отменяет концерты до 2021 года
11:51Выставка «Чрезвычайное положение» открывается в галерее «Триумф»
10:24Умерла Вера ЛиннВсе новости
Павел Голубев о первой (виртуальной) ретроспективе петербургских медиахудожников VOLNA19 июня 2020739
Алексей Миллер о статье Владимира Путина и перспективах уважительного диалога в политике памяти19 июня 20202638
«Вишневый сад» БДТ в Minecraft19 июня 2020783
Новые альбомы Найка Борзова, Kate NV, «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки» и еще пять примечательных отечественных релизов19 июня 2020741
Композитор и звукохудожник — о том, как он делает музыку, используя метод локусов, феномен ономатопеи, детскую глоссолалию и «звуки секса»18 июня 20201065
Мария Кочнева о проекте «ТАК»18 июня 2020785
Музыка против выгорания: первый клип дивы берлинского андеграунда почти за 10 лет18 июня 20201476
Зоя Скобельцына об образовательно-развлекательной платформе Onlineup17 июня 20201047
Никита Елисеев о «Седьмой щелочи» Полины Барсковой17 июня 20203105
Дневник Вильгельма Шенрока как книга художника16 июня 20201766
Заметки Иры Ролдугиной о советской квир-истории16 июня 20204024
Политолог Виталий Шкляров из Вашингтона о том, что такое «пытка тысячи порезов» и почему Америке нужна «третья партия»16 июня 20203512