Умерла Вера Линн

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18 июня в возрасте 103 лет умерла британская певица Вера Линн.
Об этом сообщает BBC.
Вера Маргарет Линн родилась в 1917 году в Ист-Хэме (ныне часть Большого Лондона) в рабочей семье, с детства увлекалась пением и танцами, с середины 1930-х годов выступала и записывалась с разными оркестрами.
В 1940 году начала вести на BBC собственную радиопередачу «Sincerely Yours», адресованную британским военнослужащим за границей. Большой популярностью пользовались лирические баллады в ее исполнении, особенно «We’ll Meet Again». Эта песня стала визитной карточкой певицы — в 1943 году она спела ее в одноименном киномюзикле, а в 1953 году записала с британскими солдатами. В годы Второй мировой войны Вера Линн пела для лондонцев, укрывавшихся от бомб в метро, выступала перед войсками в Египте, Индии и Бирме, ее называли «любимицей армии».
После войны Вера Линн продолжила давать концерты и записывать пластинки, оставаясь одной из самых узнаваемых британских певиц в мире. В 1952 году она стала первой представительницей Великобритании, возглавившей хит-парад американского музыкального журнала Billboard. Со второй половины 1950-х певица регулярно появлялась на телевидении, в конце 1960-х — начале 1970-х вела собственную развлекательную программу на BBC.
В 1980-е годы Вера Линн отошла от концертной деятельности, но в 1995 году спела у Букингемского дворца на концерте, посвященном 50-летию Победы. В 2009 году 92-летняя певица возглавила британский чарт альбомов со сборником песен военных лет.
После того, как в апреле 2020 года в своем телеобращении к нации в связи с пандемией коронавируса COVID-19 королева Елизавета II процитировала строчку из «We’ll Meet Again», песня Веры Линн снова возглавила британские чарты.
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