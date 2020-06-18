Людмила Улицкая стала лауреатом премии Зигфрида Ленца

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Немецкая литературная премия Зигфрида Ленца 2020 года присуждена Людмиле Улицкой.
Как сообщает Der Tagesspiegel, премия, денежный эквивалент которой составляет 50 тысяч евро, будет вручена писательнице 19 марта 2021 года в ратуше Гамбурга.
Премия имени одного из самых читаемых представителей послевоенной немецкоязычной литературы, писателя и драматурга Зигфрида Ленца (1926–2014) присуждается иностранным писателям за творчество, близкое по духу к его произведениям.
В Фонде Зигфрида Ленца, который вручает премию, Людмилу Улицкую охарактеризовали как «выдающуюся писательницу России».
«Ее романы и рассказы отражают трагедию XX столетия, эпоху тирании и геноцида. Разнообразные и многогранные персонажи в ее повествовательном мире борются за выживание, — отметило жюри премии. — Из их судеб писательница создает грандиозную ткань, которая связывает настоящее и прошлое, религиозное с политическим, общественное с личным».
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