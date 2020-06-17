Серебренников снимет сериал о Тарковском

Сегодня, 17 июня, стало известно, что следующим проектом режиссера Кирилла Серебренникова станет мини-сериал, основанный на биографии Андрея Тарковского.

Как сообщает Variety, продюсерами проекта станут Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря из московской кинокомпании Hype Film.

«Андрей Тарковский и его легендарные шедевры оказали огромное влияние на мировое кино и продолжают служить источником безграничного вдохновения для кинематографистов всех поколений», — прокомментировал Илья Стюарт.

Продюсер добавил, что для него большая честь продолжить сотрудничество с Кириллом Серебренниковым.

Ранее компания Hype Film участвовала в создании таких фильмов Серебрненникова, как «Ученик» и «Лето». Сейчас в завершающей стадии находится работа над его картиной «Петровы в гриппе».

Сериал Серебренникова о Тарковском станет для Hype Film первым проектом в формате мини-сериала. О возможных сроках его выхода на экран пока не сообщается.



















































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