Объявлен длинный список премии «Просветитель»

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Сегодня, 15 июня, сопредседатель оргкомитета премии «Просветитель», литературный критик Александр Гаврилов в онлайн-формате объявил длинный список 2020 года.
Список опубликован на сайте премии «Просветитель». В него отобраны 25 книг из 170, присланных на конкурс:
Кроме того, было принято решение учредить специальную номинацию 13-го сезона премии «Просветитель» — TeenTalk, в которой будут отмечены лучшие просветительские книги для подростков. За звание лауреата — решение жюри будет объявлено на торжественной церемонии в ноябре — будут соревноваться следующие книги:
Длинный список премии «Просветитель.Digital» будет объявлен 22 июня.
Церемония награждения лауреатов книжных премий состоится 19 ноября в Москве. Тогда же будут названы лауреаты премии «Просветитель.Перевод», короткий список которой объявят в сентябре.
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