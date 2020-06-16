Объявлен длинный список премии «Просветитель»

Сегодня, 15 июня, сопредседатель оргкомитета премии «Просветитель», литературный критик Александр Гаврилов в онлайн-формате объявил длинный список 2020 года.

Список опубликован на сайте премии «Просветитель». В него отобраны 25 книг из 170, присланных на конкурс:

Василий Авченко, Алексей Коровашко — «Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке» (АСТ: Редакция Елены Шубиной);

Софья Багдасарова — «Апокалипсис в искусстве. Путешествие к Армагеддону» (Бомбора);

Сергей Беляков — «Весна народов» (АСТ: Редакция Елены Шубиной);

Никита Вихрев — «Рассказы о двукрылых» (Фитон XXI);

Олег Воскобойников — «Средневековье крупным планом» (Бомбора);

Владимир Губайловский — «Искусственный интеллект и мозг человека» (Наука);

Александр Долинин — «"Гибель Запада" и другие мемы: Из истории расхожих идей и словесных формул» (Новое издательство);

Виталий Егоров — «Люди на Луне: Главные ответы» (Альпина нон-фикшн);

Андрей Жвалевский — «Рептилоиды на плоской Земле. Лженаука» (Дискурс);

Борис Жуков — «Дарвинизм в XXI веке» (АСТ: Corpus);

Ася Казанцева — «Мозг материален» (АСТ: Corpus);

Алексей Капанадзе — «Опытным путем. Эксперименты, изменившие мир» (Наука);

Артем Космарский — «Третий рейх. 16 историй о жизни и смерти» (АСТ);

Ольга Костина — «Архитектура Московского метро» (БуксМАрт);

Николай Кукушкин — «Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум» (Альпина нон-фикшн);

Полина Лосева — «Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться» (Альпина нон-фикшн);

Григорий Никифорович — «От оргазма до бессмертия. Записки драг-дизайнера» (Дискурс);

Сергей Попов — «Все формулы мира» (Альпина нон-фикшн);

Вадим Радаев — «Миллениалы: Как меняется российское общество» (Издательский дом НИУ ВШЭ)

Григорий Ревзин — «Как устроен город» (Strelka Press)

Александр Соколов — «Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему люди разного цвета» (Альпина нон-фикшн);

Ирина Фуфаева — «Как называются женщины» (АСТ: Corpus);

Сергей Чупринин — «Оттепель: События. Март 1953 — август 1968 года» (Новое литературное обозрение);

Илья Яблоков — «Русская культура заговора» (Альпина нон-фикшн);

Сергей Язев — «Вселенная. Путешествие во времени и пространстве» (Питер).

Кроме того, было принято решение учредить специальную номинацию 13-го сезона премии «Просветитель» — TeenTalk, в которой будут отмечены лучшие просветительские книги для подростков. За звание лауреата — решение жюри будет объявлено на торжественной церемонии в ноябре — будут соревноваться следующие книги:

Ляля Кандаурова — «Как слушать музыку» (Альпина Паблишер);

Никита Непряхин, Тарас Пащенко — «Критическое мышление» (Альпина Паблишер);

Михаил Пальцев, Игорь Кветной — «Путешествие по миру медицины: от древних времен до наших дней» (Молодая мама);

Мариэтта Чудакова — «Рассказы про Россию 1861–1922: книжка для чтения» (Время).

Длинный список премии «Просветитель.Digital» будет объявлен 22 июня.

Церемония награждения лауреатов книжных премий состоится 19 ноября в Москве. Тогда же будут названы лауреаты премии «Просветитель.Перевод», короткий список которой объявят в сентябре.







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