В Еврейском музее прокомментировали объявление о бармене со «славянской внешностью»

© Еврейский музей и центр толерантности

14 июня генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности, раввин Александр Борода выступил с открытым письмом, в котором прокомментировал ситуацию с объявлением о поиске на должность бармена в музее человека «славянской внешности».

На объявление, появившееся 12 июня на портале Restojob 12 июня, обратил внимание The Insider. Сейчас это объявление удалено. В нем говорилось, что на работу в кафе Еврейского музея «требуется бармен-официант славянской внешности с гражданством РФ». Название музея в объявлении было написано с ошибками.

В своем открытом письме гендиректор Еврейского музея объясняет, что объявление разместил субподрядчик по поиску персонала, которого привлек организатор нового кафе в музее.

«Такая формулировка, — пишет он, — никак не могла исходить ни от кого из сотрудников музея, и очевидно, что после данного инцидента мы немедленно прекратили сотрудничество с лицами, несущими за это ответственность».

Александр Борода называет публикацию объявления «вопиющим эпизодом».

«Я склонен считать случившееся скорее открытой провокацией, чем реальным запросом. У любого приличного, здравомыслящего человека объявления такого рода, которые, к сожалению, встречаются в разных сферах, вызывают лишь острую негативную реакцию и даже отвращение, — говорится в открытом письме гендиректора Еврейского музея. — То, что в данном описании оказался упомянут Еврейский музей и центр толерантности, вообще кажется неправдоподобно абсурдным. Всё это не просто идет вразрез нашим убеждениям, но является тем, чему мы как культурная и общественная организация уже почти восемь лет противодействуем. У нас более сотни образовательных и просветительских программ в области гражданского и межкультурного воспитания, одна из целей которых — сделать так, чтобы в нашем обществе не появлялись данные формулировки. Уважение, сотрудничество, сопричастность, многообразие — ценности, которые лежат в основе наших проектов».







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