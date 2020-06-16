Общероссийское голосование обсудят в Сахаровском центре

Сегодня, 15 июня, в Сахаровском центре в Москве состоится дискуссия «Общероссийское голосование: чего ожидать?», организованная Сахаровским центром совместно с Институтом права и публичной политики.

Начало в 19:00, вход беспланый по онлайн-регистрации.

В дискуссии примут участие:

Елена Лукьянова , доктор юридических наук, адвокат

, доктор юридических наук, адвокат Кирилл Рогов , политолог

, политолог Евгений Порошин, электоральный юрист

Модератор — Ольга Сидорович, директор Института права и публичной политики, главный редактор журнала «Сравнительное конституционное обозрение».

«Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России стартует 1 июля, но его процедура и правовое значение по-прежнему вызывают множество вопросов, — пишут организаторы дискуссии. — Новым является не только сам термин (до этого в тексте Конституции упоминалось только "всенародное голосование"), но и способ его проведения — масштабное использование системы электронного голосования, а растягивание процесса на целую неделю».

Участники дискуссии обсудят правовые и политические нюансы предстоящего голосования, а также расскажут, каких изменений стоит ожидать в правовой сфере после 1 июля.



























Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU