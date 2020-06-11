Начинается онлайн-ретроспектива Дягилевского фестиваля

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C 12 по 21 июня Пермский театр оперы и балета представит онлайн-ретроспективу Международного Дягилевского фестиваля. В программе концерты разных лет, среди исполнителей пианисты Алексей Любимов, Антон Батагов и Люка Дебарг, ансамбли Le Poème Harmonique и Micrologus.
Ретроспектива будет транслироваться на сайте фестиваля и на его странице в соцсети «ВКонтакте», а также на YouTube-канале Пермского театра оперы и балета и в сообществе «Мой город — Пермь».
Расписание:
12 июня — Концерт ансамбля Le Poème Harmonique (Франция) с участием хора MusicAeterna
В программе произведения Клаудио Монтеверди, Андреа Фальконьери, Аннибале Грегори и Джованни Габриели
Дягилевский фестиваль — 2016
13 июня — Концерт Алексея Любимова (хаммерклавир)
В программе произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Яна Ладислава Дюссека (Дусика), Михаила Глинки, Людвига ван Бетховена
Дягилевский фестиваль — 2019
14 июня — Концерт ансамбля старинной музыки Ensemble Micrologus (Италия) «И у нас тоже карнавал»
В программе вокальные пьесы XV–XVI веков (фроттола, вилотта и вилланеска в неаполитанском стиле)
Дягилевский фестиваль — 2017
15 июня — Концерт Брюно Коксе (виолончель, Франция)
В программе произведения Иоганна Себастьяна Баха
Дягилевский фестиваль — 2017
16 июня — Концерт Ансамбля Алима Гасымова (Азербайджан) и Квартета MusicAeterna
Алим Гасымов — один из лучших исполнителей традиционной азербайджанской музыки — мугам. Это жанр предполагает импровизационный характер исполнения.
Дягилевский фестиваль — 2017
17 июня — Концерт Квартета имени Давида Ойстраха
В программе произведения Феликса Мендельсона-Бартольди, Никколо Паганини и Сезара Франка
Дягилевский фестиваль — 2015
18 июня — Концерт Антона Батагова (фортепиано) «Где нас нет. Письма игумении Серафимы»
Фортепианный цикл с отрывками из писем игумении Ново-Дивеевского монастыря Серафимы (Наталии Янсон)
Дягилевский фестиваль — 2017
19 июня — Концерт ансамбля старинной музыки La Tempête (Франция) «Слезы воскресения»
В программе произведения Генриха Шютца и Иоганна Германа Шайна
Дягилевский фестиваль — 2019
20 июня — Концерт Люка Дебарга (фортепиано, Франция)
В программе произведения Доменико Скарлатти, Мориса Равеля и Николая Метнера
Дягилевский фестиваль — 2016
21 июня — Концерт фестивального оркестра под управлением Теодора Курентзиса
В программе фрагменты из вокального цикла «Волшебный рог мальчика» и Четвертая симфония Густава Малера
Дягилевский фестиваль — 2018
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