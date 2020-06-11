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Начинается онлайн-ретроспектива Дягилевского фестиваля

News_detailed_pictureАлексей Любимов© Международный Дягилевский фестиваль

C 12 по 21 июня Пермский театр оперы и балета представит онлайн-ретроспективу Международного Дягилевского фестиваля. В программе концерты разных лет, среди исполнителей пианисты Алексей Любимов, Антон Батагов и Люка Дебарг, ансамбли Le Poème Harmonique и Micrologus.

Ретроспектива будет транслироваться на сайте фестиваля и на его странице в соцсети «ВКонтакте», а также на YouTube-канале Пермского театра оперы и балета и в сообществе «Мой город — Пермь».

Расписание:

  • 12 июня — Концерт ансамбля Le Poème Harmonique (Франция) с участием хора MusicAeterna
    В программе произведения Клаудио Монтеверди, Андреа Фальконьери, Аннибале Грегори и Джованни Габриели
    Дягилевский фестиваль — 2016

  • 13 июня — Концерт Алексея Любимова (хаммерклавир)
    В программе произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Яна Ладислава Дюссека (Дусика), Михаила Глинки, Людвига ван Бетховена
    Дягилевский фестиваль — 2019

  • 14 июня — Концерт ансамбля старинной музыки Ensemble Micrologus (Италия) «И у нас тоже карнавал»
    В программе вокальные пьесы XV–XVI веков (фроттола, вилотта и вилланеска в неаполитанском стиле)
    Дягилевский фестиваль — 2017

  • 15 июня — Концерт Брюно Коксе (виолончель, Франция)
    В программе произведения Иоганна Себастьяна Баха
    Дягилевский фестиваль — 2017

  • 16 июня — Концерт Ансамбля Алима Гасымова (Азербайджан) и Квартета MusicAeterna
    Алим Гасымов — один из лучших исполнителей традиционной азербайджанской музыки — мугам. Это жанр предполагает импровизационный характер исполнения.
    Дягилевский фестиваль — 2017

  • 17 июня — Концерт Квартета имени Давида Ойстраха
    В программе произведения Феликса Мендельсона-Бартольди, Никколо Паганини и Сезара Франка
    Дягилевский фестиваль — 2015

  • 18 июня — Концерт Антона Батагова (фортепиано) «Где нас нет. Письма игумении Серафимы»
    Фортепианный цикл с отрывками из писем игумении Ново-Дивеевского монастыря Серафимы (Наталии Янсон)
    Дягилевский фестиваль — 2017

  • 19 июня — Концерт ансамбля старинной музыки La Tempête (Франция) «Слезы воскресения»
    В программе произведения Генриха Шютца и Иоганна Германа Шайна
    Дягилевский фестиваль — 2019

  • 20 июня — Концерт Люка Дебарга (фортепиано, Франция)
    В программе произведения Доменико Скарлатти, Мориса Равеля и Николая Метнера
    Дягилевский фестиваль — 2016

  • 21 июня — Концерт фестивального оркестра под управлением Теодора Курентзиса
    В программе фрагменты из вокального цикла «Волшебный рог мальчика» и Четвертая симфония Густава Малера
    Дягилевский фестиваль — 2018


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