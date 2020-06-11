Новый документально-анимационный сериал расскажет о деятелях русской культуры

Команда платформы Ktomy.media работает над документально-анимационным сериалом «Живые мемории», основанном на мемуарах о России и об известных и малоизвестных деятелях русской культуры.

Как сообщают авторы проекта «Живые мемории», каждая серия продолжительностью от 7 до 10 минут — это отрывок из воспоминаний, начитанный известным артистом. Сериал выйдет в октябре 2020 года на YouTube-канале Ktomy.media.

Среди артистов, принимающих участие в проекте, Алексей Гуськов, Анатолий Белый, Мария Смольникова, Лика Нифонтова, Евгений Князев, Василий Бочкарев, Мария Шашлова, Кирилл Пирогов и Мириам Сехон.

Музыку к сериалу пишет композитор Кирилл Парастаев, видеоряд рисуют художники анимации во главе с Алексеем Ермолаевым.

Все серии «Живых меморий» составят альманах, который будет показан в разных музеях России, связанных с героями и авторами мемуаров. Партнерами проекта уже стали Музей истории Дальнего Востока во Владивостоке, музей-заповедник «Абрамцево», Башкирский государственный художественный музей в Уфе, Государственный музей истории ГУЛАГа в Москве и Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.

Кроме того, предполагается создать итоговый спектакль «Живые мемории», который будет представлен на сцене Студии театрального искусства под руководством Сергея Женовача.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов



































Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU