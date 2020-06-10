Политех запускает новый сезон программы «Разные люди — новый музей»

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Сегодня, 10 июня, открывается второй сезон инклюзивной программы Политехнического музея «Разные люди — новый музей».
Как сообщает пресс-служба Политехнического музея, лекции, дискуссии, воркшопы нового сезона программы «Разные люди — новый музей» посвящены исследованию того, какой может быть инклюзия в современном музее науки. Расписание ближайших событий программы приводится на ее сайте.
Публичная программа разделена на тематические блоки, основные из которых — «Инструменты инклюзии» и «Вовлечение».
Блок «Инструменты инклюзии» включает в себя разговорные форматы и ставит своей задачей выяснить, какой может быть инклюзия в музее науки. Cотрудники Политеха обсудят с учеными, исследователями и людьми с инвалидностью, как научное знание становится доступным и что необходимо современному научному музею для вовлечения самых разных посетителей.
Серия лекций и дискуссий «Универсальный дизайн в образовании» станет платформой не только для обсуждения актуальных мировых и российских практик в сфере инклюзивного образования, но и материалом для разработки будущих музейных программ.
В блоке «Вовлечение» запускается первая группа поддержки для сотрудников культурных институций, столкнувшихся с выгоранием. Свои истории в формате «Живой библиотеки» продолжат рассказывать люди разных возрастов, профессий и социальных опытов.
Также в блоке «Вовлечение» на сайте проекта появится форма для НКО и активистов, которые смогут предложить для реализации свои идеи по теме «Инклюзия в музее науки». Планируется, что некоторые из предложенных идей смогут быть реализованы на базе музея в 2021 году.
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