Объявлены лауреаты премии «Неистовый Виссарион»

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«Происшествия» в «БДТ Digital»5 июня 202066
Сегодня, 5 июня, подведены итоги всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион» 2020 года. Лауреатом премии стала историк литературы, литературный критик, поэт, заведующая музеем «Литературная жизнь Урала ХХ века» Юлия Подлубнова.
Видеотрансляция объявления победителей велась на YouTube-канале Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени В.Г. Белинского. Список победителей опубликован на сайте премии.
Обладателем специального приза «Перспектива» стал литературный критик, эссеист, поэт Алексей Конаков, обладателем специального приза «За творческую дерзость» — писатель, литературовед, литературный и музыкальный критик, журналист Дмитрий Бавильский.
Почетная премия «Неистовый Виссарион» присуждена литературоведу, литературному критику Илье Кукулину за вклад в развитие критической мысли и книгу «Прорыв к невозможной связи: статьи о русской поэзии».
Премия «Неистовый Виссарион» был создана в 2019 году по инициативе Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени В.Г. Белинского (Екатеринбург). Она ежегодно присуждается живущим в России авторам за значительные достижения и творческую активность в области критики, обращенной к современной русскоязычной литературе XXI века.
Денежный приз составляет 70 тысяч рублей. Также все победители получают почетный знак «Неистовый Виссарион» работы уральского мастера художественной ковки Алексея Потоскуева.
В этом году в состав жюри премии входили доктор филологических наук Нина Барковская (председатель), победительница прошлого года литературный критик, эссеист Ольга Балла, журналист, критик Анна Сафронова, поэт, прозаик Алексей Сальников и литературный критик, эссеист, прозаик Сергей Костырко.
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