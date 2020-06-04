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Работы студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ выставили на онлайн-аукцион

News_detailed_pictureАнастасия Глушкова. scan+flowers #3. 2019
Цифровая печать, тираж 5, 30×40 см© HSE Art Gallery

Онлайн-галерея и аукцион молодого искусства SAMPLE и галерея современного искусства HSE Art Gallery проводят онлайн-аукцион работ молодых художников – студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ.

Торги открылись на сайте SAMPLE 3 июня и продлятся три недели.

Работы для аукциона были отобраны со-основательницей SAMPLE Анной Наумовой и директором HSE Art Gallery Юлией Юсмой на основе конкурса, открытого для всех студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ.

В аукционе участвуют 37 лотов — живопись, тиражная графика, фотография и вышивка. В опен-колле для предстоящего аукциона приняли участие студенты нескольких направлений обучения в Школе дизайна: «Современная живопись», «Дизайн и современное искусство», «Анимация и иллюстрация» и «Фотография».

Художники аукциона: Мария Абдуллаева, Зуля Алиева, БЕЗ.НАЗ., Александра Вальс, Катя Власова, Полина Гисич, Елизавета Глушкова, Даниил Двинских, Анастасия Дунаева, София Зеленина, Алина Золотых, Елизавета Калинина, Алена Колесникова, Анастасия Колесниченко, Настя Ливаднова, Женя Милюкос, Наталия Михалычева, Эрнест Саттаров, Оля Терехова, Таня Чайка, Лилия Шарипова, Полина Шилкините, Полина Штанько.














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