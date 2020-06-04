«Москино» и COLTA.RU покажут фильмы фестиваля в Оберхаузене

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6 июня на сайте «Москино» и на COLTA.RU будут показаны фильмы из программы 66-го Международного фестиваля короткометражного кино в Оберхаузене, проходившего онлайн с 13 по 18 мая 2020 года.
Программу представит Дмитрий Фролов — начальник кинотеатра «Москино Факел», куратор фестиваля экспериментального кино MIEFF, член жюри конкурсной программы 66-го Кинофестиваля в Оберхаузене.
В подборку вошли шесть фильмов:
Трансляция начнется в 18:00 в разделе Live на сайте «Москино» и на COLTA.RU (ссылка будет опубликована 5 июня).
После сеанса, в 19:30, состоится Q&A с Линн Сакс — режиссером фильма «Месяц статичных кадров».
Международный фестиваль короткометражного кино в Оберхаузене (Internationale Kurzfilmtage Oberhausen) — старейший и самый крупный в мире смотр короткометражного кино, проводимый с 1954 года. В фокусе фестиваля — авангардное и экспериментальное кино, видеоарт и новые медиа.
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