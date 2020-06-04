«Москино» и COLTA.RU покажут фильмы фестиваля в Оберхаузене

Кадр из фильма «Месяц статичных кадров» © «Москино»

6 июня на сайте «Москино» и на COLTA.RU будут показаны фильмы из программы 66-го Международного фестиваля короткометражного кино в Оберхаузене, проходившего онлайн с 13 по 18 мая 2020 года.

Программу представит Дмитрий Фролов — начальник кинотеатра «Москино Факел», куратор фестиваля экспериментального кино MIEFF, член жюри конкурсной программы 66-го Кинофестиваля в Оберхаузене.

В подборку вошли шесть фильмов:

«Месяц статичных кадров» (A Month of Single Frames, США, 2019), реж. Линн Сакс — победитель фестиваля, фильм-дневник самоизоляции;

«БЕЛЛА» (BELLA, Греция, 2020), реж. Телия Петраки — история гречанки, рассказанная через ее закадровые размышления;

«Светлая грусть» (Bittersweet, Индия, 2019) реж. Сохраб Хура — документальное видеоэссе о матери режиссера, больной шизофренией;

«Я — это народ_1» (I Am the People_1, Китай, 2020), реж. Ли Сяофей — ручной труд глазами китайского видеохудожника;

«Патент №314805» (Patentti Nr. 314805, Финляндия, 2020), реж. Мика Таанила — первый звуковой фильм из Финляндии;

«Рисуя диагональ музыкой» (Hacer una diagonal con la música, Испания, 2019), реж. Аура Сац — док о композиторе Беатрис Феррейре, почетном члене Международной организации электроакустической музыки ЮНЕСКО.

Трансляция начнется в 18:00 в разделе Live на сайте «Москино» и на COLTA.RU (ссылка будет опубликована 5 июня).

После сеанса, в 19:30, состоится Q&A с Линн Сакс — режиссером фильма «Месяц статичных кадров».

Международный фестиваль короткометражного кино в Оберхаузене (Internationale Kurzfilmtage Oberhausen) — старейший и самый крупный в мире смотр короткометражного кино, проводимый с 1954 года. В фокусе фестиваля — авангардное и экспериментальное кино, видеоарт и новые медиа.























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