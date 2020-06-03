Обращение деятелей культуры и ученых: Свободу Юрию Дмитриеву!

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Нобелевский лауреат Джон Максвелл Кутзее и другие писатели, музыканты, режиссеры, ученые, политики, журналисты и исследователи ГУЛАГа из стран Европы и США подписали обращение с требованием немедленно освободить историка Юрия Дмитриева.

Как сообщает сайт Международного Мемориала, где опубликовано обращение и список подписей, документ составлен на английском и итальянском языках, на ближайшем заседании по делу Дмитриева в Петрозаводском городском суде (назначено на 15 июня 2020 года) его представит адвокат Виктор Ануфриев.

COLTA.RU приводит обращение полностью:





СВОБОДУ ЮРИЮ ДМИТРИЕВУ!

Историк, археолог и летописец ГУЛАГа и Большого террора Юрий Дмитриев посвятил более 30 лет своей жизни изучению истории ГУЛАГа в родной Карелии.

Он внес неоценимый научный вклад в исследование истории Беломорканала (1931–1933), построенного заключенными и спецпереселенцами. Помимо изучения советского подневольного труда, Дмитриев создал несколько книг памяти, в которых собраны имена тысяч расстрелянных и погибших в карельских лагерях.

Археологические экспедиции под руководством Дмитриева обнаружили ряд важнейших мест массовых расстрелов и захоронений. В июле 1997 года в ходе совместных раскопок с Вениамином Иофе и Ириной Флиге из петербургского «Мемориала» Юрий Дмитриев нашел в районе Медвежьегорска крупнейшее из таких захоронений – Сандармох, где в 1937–1938 годах были расстреляны и погребены в безымянных могилах более 7000 жертв сталинского террора. Вскоре после этого, при содействии Ивана и Сергея Чугунковых, Дмитриев нашел захоронение Красный Бор неподалеку от Петрозаводска. Благодаря неустанной и кропотливой работе Дмитриева в архивах удалось вернуть имена почти всем из 1297 мужчин и женщин, расстрелянных в Красном Бору. Оба захоронения впоследствии стали местами проведения дней памяти: 30 октября в Красном Бору и 5 августа в Сандармохе.

2016–2018: арест, процесс и оправдание

Выдающиеся научные и общественные заслуги Юрия Дмитриева известны как в России, так и за ее пределами. Однако 13 декабря 2016 года Дмитриева арестовали. Ему предъявили обвинение в «изготовлении детской порнографии». 5 апреля 2018 года, после долгого процесса, все время которого историк провел в заключении, Петрозаводский городской суд признал Дмитриева полностью невиновным по этому обвинению. Показания экспертов и других свидетелей защиты не оставляют никаких сомнений в том, что Дмитриев не занимался изготовлением детской порнографии, находится в здравом уме и не имеет склонности к педофилии.

Несмотря на это, в июне 2018 года Верховный суд Республики Карелия отменил оправдательный приговор. Через две недели Юрия Дмитриева повторно арестовали. С тех пор он находится за решеткой, ожидая исхода второго процесса. В случае обвинительного приговора ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Война за память

Сегодня в России вокруг истории ГУЛАГа и Сталина по-прежнему идет «война за память». Отрицание темных страниц прошлого отравляет настоящее. Под сомнение ставятся даже личности тех, кто был расстрелян и захоронен в Сандармохе. Судебное преследование Юрия Дмитриева – часть этой войны. Его арест вызвал общественное негодование. Уже четвертый год идет общероссийская кампания за его освобождение и снятие с него всех обвинений.

Подробную информацию о деле Дмитриева на английском языке можно найти на сайте Dmitriev Affair.

Петиция

Мы присоединяемся к российской интеллигенции, к сотням российских активистов и рядовых граждан, которые уже выступили в поддержку Юрия Дмитриева и других людей, подвергнутых аресту и травле за работу по сохранению советской истории.

Мы призываем немедленно освободить Дмитриева из-под стражи. Ему должна быть предоставлена возможность продолжить работу по изучению истории ГУЛАГа и увековечиванию памяти жертв сталинской системы.

Мы требуем, чтобы Дмитриеву, а также всем ученым и НКО, занятым подобными исследованиями, была гарантирована научная свобода.







Джон Максвелл Кутзее, лауреат Нобелевской премии 2003 года, профессор-исследователь, Университет Аделаиды, (Австралия)

Лиа Квартапелле, итальянский депутат (Италия)

Дженнаро Мильоре, итальянский депутат (Италия)

Дэвид Мортон, глава Русской службы Би-би-си, 1988–1994 гг., руководитель Всемирной службы Би-би-си, регион Евразия, 1994–2003 гг. (Великобритания)

Алисса Валлес, поэт, старший преподаватель, Центр еврейских исследований им. Эли Визеля, Бостонский университет (США)

Роберт ван Ворен, директор Исследовательского центра демократического развития имени Андрея Сахарова, профессор советских и постсоветских исследований, Университет Витаутаса Магнуса, Каунас (Литва)

Пепейн Герритс, исполнительный директор Нидерландского Хельсинкского комитета (Нидерланды)

Андреа Грациози, профессор современной истории, Университет Неаполя Федерико II (Италия)

Андрес Дуке, режиссер, Барселона (Испания)

Андрей Зорин, профессор, кафедра русистики, Оксфордский университет (Великобритания)

Франка Каваньоли, писатель и переводчик, Милан (Италия)

Антонио Кариоти, журналист, Corriere della Sera (Италия)

Джули Кертис, профессор русской литературы, Оксфордский университет (Великобритания)

Марио Корти, писатель, бывший директор Русской службы Радио Свобода (Италия)

Халя Койнаш, журналист, Харьковская правозащитная группа (Украина)

Джон Кроуфут, переводчик и редактор (Великобритания)

Юлия Ландау, куратор, Исторический советский специальный лагерь №2, Мемориальный фонд Бухенвальд и Миттельбау-Дора (Германия)

Алессио Лега, композитор-песенник, писатель (Италия)

Лаура Леонелли, журналист Il Sole 24 Ore (Италия)

Паоло Мерегетти, кинокритик Corriere della Sera (Италия)

Кэтрин Мерридейл, FBA, писатель (Великобритания)

Эрик Найман, профессор сравнительной литературы, Калифорнийский университет (США)

Илья Нузов, руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии, FIDH – Международная федерация по правам человека, Париж (Франция)

Александра Петрова, писатель, поэт (Италия)

Дональд Рейфилд, заслуженный профессор русского и грузинского языков, Лондонский университет королевы Марии (Великобритания)

Раввин Михаил Ривкин (Франция)

Андреа Рискасси, журналист Rai (Италия)

Роберт Сервис, заслуженный профессор российской истории, колледж Святого Антония, Оксфордский университет (Великобритания)

Лейла Тави, журналист (Италия)

Кристина Томас, бывший глава Славянских и Восточноевропейских коллекций, Британская библиотека (Великобритания)

Марко Травальини, журналист и писатель (Италия)

Александр Эткинд, факультет истории и цивилизации, Европейский университетский институт, Флоренция (Италия)

Михаил Ямпольский, профессор, Нью-Йоркский университет (США)

Специалисты по ГУЛАГу:

Гольфо Алексопулос, Директор Русского Института, Профессор Школы междисциплинарных глобальных исследований Университета Южной Флориды (США)

Алан Баренберг, доцент истории, Техасский технический университет (США)

Уилсон Т. Белл, доцент кафедры философии, истории и политики, Университет Томпсона Риверса (США)

Зузанна Богумил, социолог, Университет Марии Гжегожевской в ​​Варшаве (Польша)

Сесиль Вайси, профессор русских, советских и постсоветских исследований, Университет Ренна 2 (Франция)

Линн Виола, профессор истории, Университет Торонто (Канада)

Андреа Гуллотта, доцент, кафедра русистики, Университет Глазго (Великобритания)

Елена Дундович, кафедра политических наук, Пизанский университет (Италия)

Томаш Кизны, независимый журналист и автор книг о ГУЛАГе и Большом терроре (Польша)

Стефан Куртуа, историк, специалист по коммунизму, ответственный за «Черную книгу коммунизма», Национальный центр научных исследований (Франция)

Марта Кравери, научный сотрудник Центра исследований русского языка, Кавказа и Европейского центра (CERCEC), Париж (Франция)

Эмилия Кустова, кандидат экономических наук, доцент кафедры славистики, Страсбургский университет (Франция)

Франсин-Доминик Лихтенхан, историк, специалист по русской истории, директор по исследованиям Национального центра научных исследований (CNRS), Центр Ролана Муснье (Франция)

Михаил Наконечный, доктор исторических наук, исторический факультет, Оксфордский университет (Великобритания) и постдокторский исследователь проекта GULAGechoes, Хельсинкский университет (Финляндия)

Франсуа-Ксавье Нерар, доцент, Университет Пантеон-Сорбонна (Франция)

Майкл Николсон, заслуженный научный сотрудник по русскому языку и декан, Университетский колледж, Оксфорд (Великобритания)

Джудит Паллот, заслуженный профессор Оксфордского и Крайст-Черчского университета (Великобритания)

Мануэла Путц, научный руководитель Исследовательского центра восточноевропейских исследований в Бременском университете (Германия)

Клаудиа Пьералли, профессор русской литературы, Университет Флоренции (Италия)

Никколо Пьянчола, доцент истории, Университет Линнань (Гонконг)

Доминик Ройнет, журналист и научный сотрудник Томаша Кизны, автор книг «ГУЛАГ» и «Большой террор в СССР» (Франция)

Синтия А. Рудер, профессор российских исследований, Университет Кентукки (США)

Гийом Тибергиен, лектор по туризму, Университет Глазго (Великобритания)

Фелиситас Фишер фон Вайкерсталь, кафедра истории Восточной Европы, Гейдельбергский университет (Германия)

Марчелло Флорес, профессор сравнительной истории, Университет Сиены (Италия)

Жозефина фон Цицевиц, научный сотрудник UiT, Арктический университет Норвегии, Тромсе (Норвегия)

Джеффри С. Харди, доцент исторического факультета Университета имени Бригама Янга (США)

Анне Хартманн, доцент и лектор, Университет Бохума (Германия)

Дэн Хили, профессор современной российской истории, Оксфордский университет (Великобритания)

Штепан Черноушек, Ассоциация Gulag.cz, председатель (Чешская Республика)

Люба Юргенсон, профессор русской литературы в Университете Сорбонны (Франция)

Сара Янг, доцент кафедры русского языка, Школа славянских и восточноевропейских исследований, Университетский колледж Лондона (Великобритания)

(список будет дополнен)







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