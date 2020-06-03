Петербургский «Манеж» готовит выставку агентства Magnum

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В июне в Центральном выставочном зале «Манеж» в Петербурге откроется выставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum».
Выставка создана в сотрудничестве с агентством Magnum Photos совместно с куратором и историком фотографии Ниной Гомиашвили.
История СССР и России с 1947 по 2020 годы будет представлена в работах знаменитых документальных фотографов, таких как Анри Картье-Брессон, Роберт Капа, Ева Арнольд и Томас Дворжак. В экспозицию войдут более 250 работ 39 фотографов, часть снимков будет показана публике впервые.
Выставочное пространство будет разделено на десять зон, по десятилетиям. На первом этаже «Манежа» будут собраны фотографии эпохи СССР с 1947 года до конца 1980-х, экспозиция второго этажа расскажет о новой Россию с 1990 года до наших дней.
Кроме того, на выставке будет показан новый проект Нанны Хайтманн «Просто стой и смотри», посвященный врачам и пациентам 52-й московской больницы во время пандемии коронавируса COVID-19. Впервые фотографии Нанны Хайтманн были опубликованы на портале «Такие дела».
Частью выставки также станет библиотека со свободным доступом к книгам о путешествиях фотографов Magnum по России и к фотоальбомам фотографов-участников.
Точные даты работы выставки «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum» пока не определены. В пресс-службе ЦВЗ «Манеж» сообщили, что она откроется для посетителей тогда, когда это будет безопасно, и со всеми необходимыми ограничениями.
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