Объявлен конкурс на создание униформы для ГЭС-2

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Фонд V–A–C и издание The Blueprint приглашают молодых специалистов в области дизайна одежды принять участие в проекте «Союз» — конкурсе, победитель которого создаст новую униформу для сотрудников мастерских на территории нового московского культурного пространства ГЭС-2.

ГЭС-2 откроется в здании бывшей электростанции на Болотном острове в центре Москве осенью 2020 года. Помимо выставочных залов, художественных резиденций, галерей и кинотеатра на территории ГЭС-2 будет работать центр художественного производства «Своды» — творческие мастерские, оснащенные новейшим оборудованием.

«Для полноценной работы художникам нужна специальная одежда, которая обеспечит им комфорт и безопасность, — отмечают организаторы конкурса. — Она также понадобится административным сотрудникам и гостям ГЭС-2».

Участвовать в конкурсе могут студенты и выпускники российских вузов в возрасте от 18 до 30 лет, чья специализация связана с дизайном и производством одежды. Для участия в конкурсе нужно разработать эскизы не менее четырех элементов униформы из предложенного списка: комбинезон, фартук с карманами, головной убор, футболка, дождевик, поясная сумка для инструментов и защитная маска.

Автор лучшей работы примет участие во всех этапах реализации идеи — от создания концепции до финального производства. Победитель конкурса также получит денежный приз.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июня, результаты будут объявлены 15 июля.

Подробнее узнать об условиях конкурса и скачать форму заявки можно в разделе проекта «Союз» на сайте The Blueprint, задать вопросы по условиям конкурса — по адресу soyuz@v-a-c.ru.



























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