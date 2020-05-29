Объявляется распродажа графического архива газеты «Насреддин в России»

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1 июня в интернете начнется аукцион-распродажа оригиналов и копий иллюстраций к газете «Насреддин в России» – мультиязычному изданию, посвященному жизни трудовых мигрантов в нашей стране.
Как сообщают организаторы аукциона на странице в фейсбуке, где он будет проходить, на торги будут выставлены графические листы Анны Терешкиной, которые были созданы в ходе работы над пятью выпусками газеты с 2014 по 2019 год и демонстрировались на выставках в России и за рубежом.
С 1 по 7 июня каждый день будут выставляться по несколько лотов, и вечером, с 21:00 до 23:00 по московскому времени, будут проходить торги на повышение цены. Покупателем будет считаться тот, кто оставит последний комментарий не позже 23:00.
Все деньги, вырученные от продажи работ, будут переданы «ПСП-фонду» и «Детям Петербурга» — организациям, которые оказывают экстренную помощь мигрантам, оказавшимся в критической ситуации из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Кроме того, каждый покупатель вместе с рисунками получит пятый выпуск газеты «Насреддин в России».
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