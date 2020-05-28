«Каро.Арт» представит онлайн-премьеру триллера Малгожаты Шумовской

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1 июня состоятся онлайн-премьера мистического триллера «Приди ко мне» (The Other Lamb) и прямой эфир с режиссером фильма Малгожатой Шумовской, организованные проектом «Каро.Арт».
Показ начнется в 19:00 на платформе Wink, билеты на премьеру продаются на сайте КароАрт.Live.
Перед показом в 18:00 на YouTube-канале «Каро.Арт» начнется прямой эфир с режиссером Малгожатой Шумовской и кинокритиком Денисом Виреном.
После показа фильма там же в 20:40 пройдет обсуждение картины, в котором примут участие кинокритики Юлия Шагельман («Коммерсантъ»), Андрей Карташов («Сеанс», «Кинопоиск»), Дмитрий Барченков (GQ, Forbes), Иван Афанасьев (Time Out, Ruposters), Вероника Скурихина (Киноафиша), Ася Заболоцкая («Киноафиша», Soyuz) и Ефим Гугнин (Film.ru, Cinemaholics).
Как отмечают организаторы показа, новая работа Малгожаты Шумовской исследует вопросы сектантства и созависимых отношений.
«Приди ко мне» рассказывает о таинственной секте, обитающей в лесу и состоящей только из женщин и загадочного Пастыря. В центре сюжета — история юной девушки Селы, которая с самого рождения живет в лесу в окружении «жен», «сестер» и Пастыря, ставшего для женщин отцом, учителем, любовником и единственным другом. Со временем Села начинает подвергать сомнению окружающую ее действительность. «Приди ко мне» предлагает не просто взгляд на секту изнутри, а точку зрения жертвы, готовой восстать против сложившихся обстоятельств.
Главную роль в картине сыграла восходящая голливудская звезда Рэффи Кэссиди, известная по работам в фильмах «Вокс люкс» и «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса. Образ деспотичного Пастыря воплотил нидерландский актер Михиль Хаусман, известный по ролям в сериале «Игра престолов» и мелодраме «Век Адалин».
«Приди ко мне» — копродукция Ирландии, Бельгии и США. Среди создателей картины продюсеры фильмов «Одержимость», «Ведьма», «Драйв», «Дорогая Венди», дилогии «Нимфоманка».
У фильма «Приди ко мне» сложилась успешная фестивальная судьба, начиная с премьеры на международном кинофестивале в Торонто и участием в основном конкурсе кинофестиваля в Сан-Себастьяне и заканчивая показами в Гетеборге и Лондоне.
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