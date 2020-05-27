«Мемориал» организует онлайн-лекцию по истории европейских компартий

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3 июня состоится онлайн-лекция политолога Никоса Марантцидиса «Электоральная эволюция и развитие идеологии компартий Европы в ХХ веке: от послевоенного до постсоветского периода» в рамках цикла «Поверх барьеров. Европа без границ», организованного Международным Мемориалом при поддержке Представительства Евросоюза в России.
Начало в 18:00, записаться на лекцию можно на сайте Международного Мемориала.
После окончания Второй мировой войны влияние коммунистических партий в Западной и Южной Европе заметно усилилось. В целом ряде европейских стран они проделали стремительный путь — от полу-маргинальных сообществ до ключевых игроков на политической сцене. Это произошло благодаря нескольким факторам, и одним из главных была роль Советского Союза в борьбе с нацизмом. До конца 80-х годов западные коммунисты играли важную роль в политической жизни Европы. Хотя начиная с 1968 года, после ввода советских войск в Чехословакию, расхождения среди европейских компартий и утрата влияния постепенно становились все более очевидными. Это было связано с множеством политических, культурных, социальных и международных причин.
После падения Берлинской стены и распада СССР отсутствие единого направления среди компартий Европы стало еще более заметным. На своей лекции Никос Марантцидис расскажет о разнообразии этих траекторий, а также о появлении нового типа партий на европейской политической сцене — радикальных левых партий.
Никос Марантцидис — профессор политических наук Университета Македонии (Салоники, Греция), приглашенный профессор Карлова университета в Праге. В текущем академическом году (2019/2020) он был преподавателем факультета политических наук в Университете Кералы (Индия). Фокус его академических интересов связан с греческими и европейскими коммунистическими партиями и историей коммунистического движения в Европе.
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