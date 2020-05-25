В Петербурге уничтожили граффити с Иосифом Бродским

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Сегодня, 25 мая, на улице Пестеля в центре Петербурга закрасили мурал с изображением Иосифа Бродского, созданный к 80-летию поэта.
Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на Павла Котляра, куратора Музея Иосифа Бродского, который расположен в доме Мурузи на углу улицы Пестеля и Литейного проспекта, — напротив места, где находился портрет.
«Я увидел это, идя в музей. Но еще раньше к нам в Instagram отправили сторис пользователя parishilton1992. На ролике видно, как мужчина в одежде защитного цвета закрашивает портрет, а рядом стоит бригада тележурналистов. Они интересуются, заставили ли работника это сделать, и не жалко ли ему граффити», — рассказал Павел Котляр.
Граффити-портрет появился 24 мая, в день 80-летия Иосифа Бродского. Снимок стены, где был изображен поэт, опубликован в инстаграме Музея Иосифа Бродского.
Закрасили граффити между 10:00 и 11:40.
По информации паблика «Санкт-Петербург Live», сотрудники коммунальных служб к этому не причастны: «Их опередила деятельная завуч школы №189, а свою позицию она объяснила просто: "В школе делать граффити нельзя"».
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