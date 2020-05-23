«Электронекрасовка» публикует неизвестную переписку Шехтелей

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В Библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве обнаружена неизвестная переписка семьи архитектора Федора Шехтеля (1859-1926) — 22 открытки разных лет. Десять из них уже выложены на сайте проекта «Электронекрасовка».
Как сообщает «Электронекрасовка», находка была сделана в редком фонде библиотеки во время оцифровки коллекции открыток.
Основные участники переписки — жена архитектора Наталья Шехтель (Жегина), дочери Вера и Екатерина (Китти), брат Натальи Шехтель Николай Жегин и муж Веры Сергей Тонков. Открытки, опубликованные «Электронекрасовкой», относятся к 1906–1916 годам.
Предположительно, переписка Шехтелей была передана в библиотеку в 1970-х — 1980-х годах.
Также сообщается, что после точной атрибуции открыток «Электронекрасовка» соберет весь контекст переписки и связанные с ней события — и опубликует все письма в отдельном спецпроекте.
В редком фонде Библиотеки имени Н.А. Некрасова хранится более 250 тысяч артефактов малой графики — этикеток, упаковок, оберток, вкладышей, плакатов, фотографий, экслибрисов, ярлыков, печатей, штампов, спичечных этикеток и открыток, коллекция которых, по словам руководителя отдела редких изданий и коллекций Анны Шавыриной, насчитывает 5877 единиц хранения.
Часть собрания малой графики представлена на «Электронекрасовке» в разделе «Изотека».
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