«Электронекрасовка» публикует неизвестную переписку Шехтелей

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В Библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве обнаружена неизвестная переписка семьи архитектора Федора Шехтеля (1859-1926) — 22 открытки разных лет. Десять из них уже выложены на сайте проекта «Электронекрасовка».

Как сообщает «Электронекрасовка», находка была сделана в редком фонде библиотеки во время оцифровки коллекции открыток.

Основные участники переписки — жена архитектора Наталья Шехтель (Жегина), дочери Вера и Екатерина (Китти), брат Натальи Шехтель Николай Жегин и муж Веры Сергей Тонков. Открытки, опубликованные «Электронекрасовкой», относятся к 1906–1916 годам.

Предположительно, переписка Шехтелей была передана в библиотеку в 1970-х — 1980-х годах.

Также сообщается, что после точной атрибуции открыток «Электронекрасовка» соберет весь контекст переписки и связанные с ней события — и опубликует все письма в отдельном спецпроекте.

В редком фонде Библиотеки имени Н.А. Некрасова хранится более 250 тысяч артефактов малой графики — этикеток, упаковок, оберток, вкладышей, плакатов, фотографий, экслибрисов, ярлыков, печатей, штампов, спичечных этикеток и открыток, коллекция которых, по словам руководителя отдела редких изданий и коллекций Анны Шавыриной, насчитывает 5877 единиц хранения.

Часть собрания малой графики представлена на «Электронекрасовке» в разделе «Изотека».















































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