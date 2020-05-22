Во Франции открылось отделение «Мемориала»

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Французские и российские исследователи и правозащитники создали в Париже ассоциацию «Мемориал-Франция» (Mémorial-France) – отделение международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал».
Ассоциация была зарегистрирована 7 мая, передает RFI, ее председателем стал французский историк Николя Верт, один из ведущих мировых специалистов по истории ГУЛАГа.
Его заявление приводится в сообщении для прессы, которое распространила ассоциация «Мемориал-Франция».
«Мы решили поддержать Международный Мемориал в России в действительно сложный для него момент, когда его пытаются запугать, когда эта организация подвергается давлению со стороны российских властей.
Мы также считаем необходимым здесь, во Франции, способствовать сохранению памяти о нарушениях прав человека в прошлом и защищать права человека в настоящем, участвовать в общественной дискуссии о насилии, которое исходит от государственных учреждений в авторитарных и нелиберальных странах».
«Мемориал-Франция» будет проводить конференции, выставки, семинары, кампании в поддержку преследуемых.
Как сообщает сайт Международного Мемориала, помимо Николя Верта среди основателей ассоциации Люба Юргенсон, Ален Блюм и Катрин Гуссеф (Правление ассоциации), а также Аглая Ашешова, Франсуа Девер, Франсуаз Досе, Елена Жемкова, Жюльет Кадио, Элизабет Козловски, Лоран Кумель, Саша Кулаева, Надежда Кутепова, Эмилия Кустова, Анн Ле Уэру, Селин Маранже, Илья Нузов, Маша Серович, Маша Шиченкова, Юлия Шукан, Марк Эли.
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