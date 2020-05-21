«Открытые студии» расширяют программу

© Центр современного искусства «Винзавод»

9 июня Центр современного искусства «Винзавод» откроет пятый сезон проекта «Открытые студии». В дополнение к направлениям «Мастерские» и «Поп-ап» в новом сезоне в проекте появится программа «Открытые студии+».

Как сообщает пресс-служба «Винзавода», в этом году на участие в проекте «Открытые студии» поступило более ста заявок, из которых экспертный совет, в который вошли Антонио Джеуза, Анастасия Карнеева, Алексей Новоселов, Николай Палажченко, Софья Троценко, Маргарита Пушкина и Андрей Паршиков, выбрал девять: семь участников программы «Мастерская» и двух участников программы «Поп-ап».

Пяти молодым художникам предложили участвовать в новой экспериментальной программе «Открытые студии+». Ее участники смогут посещать лекции, проводить мастер-классы, участвовать в специальных мероприятиях и вернисажах и создавать работы, задуманные в рамках проекта, в пространстве мастерских.

««В этом году на open call мы получили очень много хороших заявок. Но так как количество мест в программе ограничено, не все художники смогли войти в основной состав "Открытых студий". И мы решили в экспериментальном формате попробовать проект расширить и дать возможность большему количеству авторов стать его частью. В итоге место в проекте получили 14 художников. В сложившихся условиях это, конечно, определенный вызов, но мы надеемся, что он себя оправдает в полной мере, и скоро мы увидим результаты этой большой работы», — рассказала о концепции пятого сезона основательница ЦСИ «Винзавод» Софья Троценко.

Открытие сезона состоится 9 июня в онлайн-формате с прямой трансляцией на ресурсах «Винзавода» и экскурсией тьютора «Открытых студий» Андрея Паршикова.

Проект поддержки молодых художников «Открытые студии» с 2017 года объединяет мастерскую для российских художников, резиденцию для иностранных художников и арт-школу на базе бывшего помещения галереи «Айдан» на территории «Винзавода».

В 2019 году проект состоял из двух программ: «Мастерской», рассчитанной на живописцев и скульпторов, нуждающихся в пространстве для работы, и «Поп-ап» — для художников, работающих с видео, перформансом и инсталляцией. Важной составляющей всех программ проекта, включая «Открытые студии+», является образовательное направление, а также возможность работы с тьютором, получение личных профессиональных консультаций, участие в коллективных проектах, artist talk и мастер-классах.



















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