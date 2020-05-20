Заработал веб-конструктор «Дрейф в Берлине»

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Культурно-образовательный проект «Эшколот» запустил веб-конструктор «Дрейф в Берлине». В нем случайным образом собираются впечатления 50 человек от одной вечерней прогулки-дрейфа по городу, в основу которой легло эссе Франца Хесселя о Берлине времен Веймарской республики.
Проект реализован в двух версиях: на русском и на английском языке.
Куратор проекта «Дрейф в Берлине», художник и фотограф архитектуры Денис Есаков создал десять маршрутов на основе тех мест, которые описывал в своей книге Франц Хессель.
Веб-дрейф состоит полностью из впечатлений, собранных участниками фестиваля медленного чтения «Метрополис: Веймарский Берлин как столица еврейского модернизма», который «Эшколот» проводил 4–7 ноября 2019 года: фотографии, видео, аудио-заметки, городские звуки, тексты. К ним добавлены цитаты из Хесселя, как отправные точки этого проекта и пьеса музыканта и композитора Алексея Наджарова, который собранные дрейфующими фланерами звуки сложил в 20-минутное музыкальное произведение.
Эти впечатления собраны вконструктор (или миксер) впечатлений и перемешиваются посетителем сайта (веб-фланером).
«На специальном сайте "Dérive in Berlin" создана веб-версия дрейфа — своего рода конструктор или миксер впечатлений, которые перемешиваются посетителем сайта (веб-фланером). Как и в городе, тут нет стройного понятного нарратива, есть наслаивающиеся друг на друга ощущения — звук сирены, вид моста (фото), проезжающий поезд (видео), речь прохожих и пр.», — говорит Денис Есаков.
«Мы отказались от четкой структуры и нарратива, — объясняет куратор проекта, — чтобы передать хаос впечатлений живого города, который не стремится быть четко структурированным. Город как шум. Если начинать прислушиваться, он постепенно становится понятнее. Лишнее отбрасывается, шум структурируется, музыка — личная для каждого — появляется, и город становится своим. Либо не становится. Непонятный неструктурированный городской хаос, из которого сознание выхватывает отдельные фрагменты и составляет свой персональный Берлин. Сразу за веб-дрейфом идут рассказы участников, их живая речь про то, что им встретилось, что понравилось или нет. И потом уже материал переработанный Алексеем Наджаровым в музыкальную пьесу».
19 мая состоялась презентация-обсуждение «Берлинский дрейф: психогеография в эпоху онлайна» с участием Дениса Есакова, Алексея Наджарова, а также писателей Кирилла Кобрина и Сергея Кузнецова, философа Йоэля Регева и участницы дрейфа Катерины Романенко.
Запись презентации выложена на YouTube, на онлайн-площадках «Эшколота» доступны видеогид по «Дрейфу в Берлине» и подкаст, посвященный проекту.
Проект «Эшколот» реализуется при поддержке Genesis Philanthropy Group
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