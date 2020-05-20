Мемориальную доску Борису Стругацкому установят в Петербурге

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Сегодня, 20 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об установке мемориальной доски Борису Стругацкому (1933–2012) на доме, где жил писатель. Доска будет установлена в 2020 году.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Петербурга.
Мемориальная доска, уточнили в пресс-службе, появится «на лицевом фасаде здания по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Победы, дом 4, литера А, выходящем на пересечение улиц Победы и Варшавской».
Установить мемориальную доску на этом доме в конце 2012 года, вскоре после смерти Бориса Стругацкого, предложил депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
Прошлым летом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что в городском комитете по культуре от него потребовали предоставить справку о том, что Борис Стругацкий был писателем. Справка была выдана Союзом писателей Петербурга.
В августе 2014 года Георгий Полтавченко, который тогда исполнял обязанности губернатора Петербурга, утвердил предложение топонимической комиссии города присвоить имя Аркадия и Бориса Стругацких безымянной площади в Московском районе .
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