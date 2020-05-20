 
18:03 19 мая 2020Новости
358
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Еврейский музей открыл представительство на Arzamas

News_detailed_picture© arzamas.academy/special/jewish-museum

18 мая на платформе просветительского проекта Arzamas начало работу медиа Еврейского музея и центра толерантности.

Представительство Еврейского музея на Arzamas строится вокруг его постоянной экспозиции и включает несколько специально разработанных и регулярно обновляемых рубрик:

  • «Самые частые вопросы экскурсоводу»

    Гиды Еврейского музея собрали наиболее часто задаваемые вопросы и отвечают на них на видео. Три гида, ведущих экскурсии по постоянной экспозиции ответят на вопросы, связанные с традицией («Как кипа держится на голове?»), иудаизмом («Зачем делают обрезание?»), тем, кто еврей, а кто — нет («Бог — еврей?»), антисемитизмом («Что такое Холокост?»), а также самим музеем и его сотрудниками (спойлер: далеко не все сотрудники музея — евреи).

  • «Еврейские судьбы»

    В основу рубрики легла одноименная серия видеоочерков из коллекции музея. В своем медиа на Arzamas музей будет размещать не только сами видео, но также дополнительные материалы и комментарии. Герои рубрики — не всегда самые очевидные и ожидаемые: Полина Гельман и советские летчицы-еврейки, Перец Маркиш, Лейб Квитко, Давид Гофштейн и другие выходцы из киевской Культур-лиги, а также писатели Василий Гроссман и Исаак Бабель.

  • «Из коллекции музея»

    Самые интересные музейные артефакты, отобранные сотрудниками хранения музея и редакцией.

  • «Материалы»

    Экспертные материалы по истории евреев, еврейским языкам, культуре, миграциям. От различий синагоги и церкви до путеводителя по еврейскому местечку.

Генеральный спонсор представительства Еврейского музея и центра толерантности — банк ВТБ














Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Сегодня на сайте