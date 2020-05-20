Еврейский музей открыл представительство на Arzamas

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18 мая на платформе просветительского проекта Arzamas начало работу медиа Еврейского музея и центра толерантности.
Представительство Еврейского музея на Arzamas строится вокруг его постоянной экспозиции и включает несколько специально разработанных и регулярно обновляемых рубрик:
«Самые частые вопросы экскурсоводу»
Гиды Еврейского музея собрали наиболее часто задаваемые вопросы и отвечают на них на видео. Три гида, ведущих экскурсии по постоянной экспозиции ответят на вопросы, связанные с традицией («Как кипа держится на голове?»), иудаизмом («Зачем делают обрезание?»), тем, кто еврей, а кто — нет («Бог — еврей?»), антисемитизмом («Что такое Холокост?»), а также самим музеем и его сотрудниками (спойлер: далеко не все сотрудники музея — евреи).
«Еврейские судьбы»
В основу рубрики легла одноименная серия видеоочерков из коллекции музея. В своем медиа на Arzamas музей будет размещать не только сами видео, но также дополнительные материалы и комментарии. Герои рубрики — не всегда самые очевидные и ожидаемые: Полина Гельман и советские летчицы-еврейки, Перец Маркиш, Лейб Квитко, Давид Гофштейн и другие выходцы из киевской Культур-лиги, а также писатели Василий Гроссман и Исаак Бабель.
«Из коллекции музея»
Самые интересные музейные артефакты, отобранные сотрудниками хранения музея и редакцией.
«Материалы»
Экспертные материалы по истории евреев, еврейским языкам, культуре, миграциям. От различий синагоги и церкви до путеводителя по еврейскому местечку.
Генеральный спонсор представительства Еврейского музея и центра толерантности — банк ВТБ
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