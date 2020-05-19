Shortparis и ДДТ выступят на «Летчикфесте»

© Лётчикфест 2020

С 7 по 9 августа в Ярославской области пройдет музыкальный фестиваль «Летчикфест». Среди участников фестиваля группы Shortparis и «ДДТ».

Также на «Летчикфесте» выступят Noize MC, Дельфин, «Машина времени», Lumen, «Тараканы!», Найк Борзов, Сергей Бобунец, Uma2rman, «Мельница», «Наив», «7Б», Billy's Band, «Гудтаймс», Rock Privet, «Элизиум» и Louna.

Список будет дополняться. Как сообщают организаторы, всего в фестивале примут участие более 30 артистов.

«Летчикфест» пройдет в 180 км от Москвы на территории экофермы «Джао Да!Ча» у поселка Ивановское Переславского района Ярославской области.

Предварительная продажа билетов открыта на сайте фестиваля.































































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