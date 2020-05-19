Презентация новой книги Бориса Филановского пройдет в онлайн-формате

24 мая культурно-просветительский проект «Эшколот» и гуманитарное издательство Jaromír Hladík Press проведут онлайн-презентацию новой книги композитора Бориса Филановского «Шмоцарт».

Начало в 18:00, регистрация — здесь.

В обсуждении книги примут участие главный редактор Jaromír Hladík Press, поэт и переводчик Игорь Булатовский, музыкальный критик Алексей Мунипов, музыкант Роман Минц и поэт Мария Степанова, сообщает сайт «Эшколота».

«Книга композитора Бориса Филановского — это профессиональный дневник человека, одержимого музыкальным временем и временем вообще: его синтаксисом, его формальной ограниченностью и безграничной делимостью, его вертикалью и горизонталью, его синтагматикой и парадигматикой, его необратимостью и открытостью, его психологическими масками — памятью и забыванием, паникой и скукой, его способностью обличать и обезличивать, его интеллектуальным, социальным и биологическим масштабами…», — говорится в аннотации на сайте Jaromír Hladík Press.

Во второй части онлайн-презентации Борис Филановский проведет практикум «медленного слушания» — на примере легких пьес из цикла «Пять пальцев» он разберет, как на клеточном уровне виден метод Стравинского, как его неповторимая манера возникает из соединения буквально нескольких нот.







































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