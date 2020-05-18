Названы лауреаты премии «ЛибМиссия»

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Сегодня, 18 мая, в Москве были выбраны лауреаты пятого сезона публицистической премии «ЛибМиссия», присуждаемой за книги и публикации о текущем общественно-политическом процессе, выпущенные в течение прошедшего года.
Как сообщает сайт премии «ЛибМиссия», лауреатами в номинации «Аналитика» стали Александра Архипова и Анна Кирзюк. Они награждаются за книгу «Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР».
«Блестящее пионерское исследование советского коллективного бессознательного, раскрывающее мифологические структуры массового мышления, актуальные вплоть до настоящего времени», — прокомментировал выбор жюри его председатель — писатель, журналист и политолог Денис Драгунский.
По итогам открытого голосования в каждой номинации жюри присуждает авторам специальные призы. В этом году спецприз в номинации «Аналитика» получил Дмитрий Орешкин за книгу «Джугафилия и советский статистический эпос».
Член жюри, писатель и публицист Александр Архангельский: «Дмитрий Орешкин блестяще сочетает таланты ученого и публициста. Его книга “Джугафилия и советский статистический эпос” дает нам знание — и создает образ; она строится на хладнокровном анализе — и вовлекает читателя в глубокое переживание. Орешкин никогда не смирится с тем, что обаяние зла сохраняет свою власть над нами. И никогда не потеряет надежду, что этот морок — кончится».
В номинации «Публицистика» лауреатом награждается Элла Панеях за цикл статей об обществе, государстве и правоохранительной системе, опубликованных в газете «Ведомости».
Член жюри, вице-президент фонда «Либеральная миссия» Кирилл Рогов: «Элла Панеях внесла в российскую публицистику и общественную дискуссию свой очень новый взгляд, который отличается подлинно социологическим видением, даже если речь идет не о цифрах, а наоборот — о плохо прощупываемых вещах. Этот взгляд, с одной стороны, высвечивает нам социальную рутинность “недостойного правления”, а с другой — черты органического динамизма российского общества, элементы и признаки его обновления и развития, тем самым усложняя и дополняя общую картину и преодолевая монохромность привычного и часто почти шаблонного пессимизма».
Специальный приз за серию статей в Republic и «Ведомостях», сочетающую поиск смысла и логики в современной российской политике и культуре средствами политической философии, присужден Ивану Микиртумову.
Член жюри, журналист, директор Центра цифровых культур и медиаграмотности, профессор департамента медиа НИУ ВШЭ Анна Качкаева: «Статьи Ивана Микиртумова полифоничны: в них замечательно уживаются аргументы философа-логика европейской школы, метафоричность, присущая русским философам и лингвистам с ироничной афористичностью сегодняшнего наблюдателя за политическими нравами. Благодаря такому сочетанию в текстах Микиртумова проступают неожиданные смыслы современной российской политики и культуры. За мыслью автора следить увлекательно, а спасительная ирония и самоирония убеждают, что язык политической философии — это не скучно, а логика — это изящная наука».
Лауреаты премии и обладатели спецпризов получают денежное вознаграждение в размере 250 и 50 тысяч рублей соответственно. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 10 сентября 2020 года в Москве.
Премия «ЛибМиссия» учреждена фондом «Либеральная миссия» в 2016 году с целью привлечь внимание общества к ученым, популяризаторам, публицистам, которые своими трудами вносят вклад в аналитические исследования и просвещение россиян и систематически проясняют текущую ситуацию в России и в мире.
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