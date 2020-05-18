Открылся виртуальный музей Государственной академии художественных наук

17 мая начал работу сайт, посвященный истории Государственной академии художественных наук (ГАХН) – научно-исследовательского института, который существовал в Москве в 1921–1931 годах.

Об этом сообщил один из создателей проекта, научный сотрудник Института славистики и русской культуры имени Лотмана Рурского университета Бохума, член редколлегии философско-литературного журнала «Логос» Николай Плотников.

По его словам, сайт gachn.de «выполняет одновременно функцию виртуального музея ГАХН, библиотеки открытого доступа, а также специальной выставки, посвященной незавершенному проекту ГАХН по созданию многотомной "Энциклопедии художественных наук"».

Государственная академия художественных наук была основана в 1921 году с целью всестороннего исследования всех видов искусств и художественной культуры и установления взаимодействия научного знания и художественных практик.

Для осуществления исследовательской работы при академии было создано три отделения: физико-психологическое (им руководили Василий Кандинский, а затем Анатолий Бакушинский и Владимир Экземплярский), социологическое (Владимир Фриче, Любовь Аксельрод) и философское (Густав Шпет, Александр Габричевский).

Основным проектом ГАХН стала работа над «Энциклопедией художественных наук», которая к весне 1931 года, когда академия прекратила самостоятельное существование, так и осталась незавершенной.











































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