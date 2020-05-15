В Москве появится музей Рахманинова

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В 2023 году планируется создать первый в Москве музей Сергея Рахманинова (1873-1943).
Предложение включено в план подготовки к 150-летию композитора, передает ТАСС со ссылкой на члена всероссийского оргкомитета по подготовке к юбилею, директора рахманиновской усадьбы «Ивановка» в Тамбовской области Александра Ермакова.
«Мы подготовили от нашего региона 47 предложений к празднованию юбилея Сергея Васильевича, в их числе — создание музея-квартиры в Москве на Страстном бульваре, где долгие годы жил и работал композитор. Это давняя мечта всех рахманиноведов страны. И стыдно, что до сих пор в столице такого музея нет, хотя сама квартира существует по сей день и реализовать эту идею по большому счету не сложно», — рассказал Ермаков.
Он считает, что наполнить музей экспонатами не составит большого труда: «Большое количество уникальных вещей, принадлежащих Рахманинову, находятся в Российском национальном музее музыки. Это портреты, нотные издания, автографы, фотографии, личные вещи композитора. Уверен, что Михаил Аркадьевич Брызгалов (директор музея) сможет помочь решить этот вопрос. Во всяком случае, когда мы развивали наш музей в Ивановке, очень многие экспозиции были созданы благодаря поддержке Брызгалова».
Семь комнат на четвертом этаже дома №5 на Страстном бульваре стали последним местом жительства семьи Рахманиновых в России перед отъездом за границу в ноябре 1917 года.
Вскоре дом стал штаб-квартирой Коммунистического университета трудящихся Востока, многие вещи Рахманинова были расхищены, сохранился лишь кабинетный рояль «Бехштейн». Позже в здании располагались Всесоюзный радиокомитет и Министерство информации и печати СССР, сейчас его занимает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать). На стене дома установлена мемориальная доска, неподалеку находится памятник композитору, поставленный на средства его внучатого племянника Юрия Рахманинова.
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