Начинается всероссийский инклюзивный конкурс детских рисунков

15 мая откроется крупнейший всероссийский инклюзивный конкурс детских рисунков «Я художник – я так вижу», который организует некоммерческая организация по социокультурной реабилитации «Колесо обозрения» в партнерстве с ведущими музеями России.

Конкурс «Я художник — я так вижу» проводится с 2016 года, в этом году он состоится в пятый раз. Возраст участников — от 6 до 20 лет. Год назаж в конкурсе участвовали 170 детей из более 100 городов.

Цели конкурса — творческая самореализация детей и молодых людей с инвалидностью и их братьев и сестер, поощрение и признание их творческих способностей, создание мотивации к дальнейшему развитию в области визуального искусства, а также положительное влияние на отношение общества к возможностям и способностям детей и молодых людей с инвалидностью.

В жюри конкурса входят 26 музеев-партнеров из разных городов России. В этом году к проекту впервые присоединились Государственный Эрмитаж и еще шесть музеев из Москвы, Петрозаводска, Перми, Екатеринбурга, Владивостока и Саратова.

По итогам конкурса жюри выберет 52 победителя (по два от каждого музея), работы которых будут представлены осенью в Москве на выставке в Государственном музее – культурном центре «Интеграция» имени Н.А. Островского.

Хедлайнером конкурса «Я художник — я так вижу» 2020 года станет музыкант и актер, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. К юбилею проекта он напишет и исполнит гимн конкурса, а также проведет мероприятие во время осенней выставки.

Тема конкурса этого года — «Колесо в искусстве». Колесо одновременно и символ организатора конкурса, и один из простейших механизмов, движитель, преобразующий энергию в полезную работу. Конкурсные работы представляют собой интерпретации произведений искусства на тему конкурса из коллекции любого музея мира, созданные детьми самостоятельно, а также совместно с художниками и музейными педагогами.

Особенностью конкурса 2020 года станет большая онлайн-программа, в которую войдут инклюзивные мастер-классы и экскурсии, в том числе с переводом на жестовый язык и тифлокомментированием.

Конкурс проводится при поддержке Фонда Президентских грантов



















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