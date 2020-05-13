Сибилла Штайнбахер прочитает онлайн-лекцию об освобождении Аушвица

20 мая в рамках цикла встреч «Поверх Барьеров. Европа без границ» – совместного проекта Международного Мемориала и Представительства ЕС в России – состоится открытая онлайн-лекция профессора Университета имени Гёте во Франкфурте Сибиллы Штайнбахер «”Вне этого мира и вне времени”. Освобождение Аушвица».

Начало в 18:00, лекция пройдет в Zoom, для просмотра необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте Международного Мемориала.

Одним из самых жестоких эпизодов последней главы в истории Третьего рейха была эвакуация лагерей зимой 1944–1945 годов.

С приближением союзных войск к оккупированным территориям, на которых были расположены лагеря смерти, нацисты организовали перемещение заключенных в Германию. Значительная часть узников погибла во время этой эвакуации. По воспоминаниям выживших, «марши смерти» были худшим испытанием, через которые им пришлось пройти, зачастую это было ужаснее всего, что случилось в предыдущие годы заключения.

В этом году мир отмечает 75-летие освобождения нацистских концлагерей. Сибилла Штайнбахер расскажет о маршах смерти, об этапах эвакуации лагерей, о целях, которые при этом преследовали СС, и покажет события в лагере Аушвиц с перспективы выживших. Среди них был Примо Леви, переживший заключение в Моновице (лагере Аушвиц III). Благодаря его литературному таланту мы можем восстановить картину этих событий.















































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