Открылась программа по поиску и созданию иллюстрированного детского нон-фикшна

Издательство Ad Marginem, дизайн-студия ABCdesign и издательский проект «А+А» открыли программу «ABCD books» по поиску и созданию оригинальных и новаторских иллюстрированных детских non-fiction книг.

«Несколько лет мы искали по всему миру лучшие иллюстрированные книги и переводили их на русский язык, — сообщают организатры программы «ABCD books» на ее сайте. — Теперь мы готовы начать издавать отечественные иллюстрированные non-fiction книги и ищем оригинальные проекты».

Это, прежде всего, книги по искусству для детей, а также научно-популярные иллюстрированные книги или книги об архитектуре и городах в одном из трех форматов:

книга-картинка (возраст читателя от 4 до 8 лет; 24 стр.);

познавательная нон-фикшн книга (возраст читателя от 6 до 15 лет; 64 или 96 стр.);

графический роман/комикс (возраст читателя от 6 до 66 лет; без ограничений).

«Мы уверены, — пишут организаторы, — что автором инновационной концепции книги может выступить как автор или художник, так и писатель, сценарист, продюсер, искусствовед, куратор образовательной программы. А мы поможем привести идею к воплощению, придумаем вместе с вами визуальное, издательское и полиграфическое решение. Мы готовы рассматривать проекты как иллюстраторов, так и авторов, способных создать постраничный сюжет, который станет основой для совместной доработки с художником».

Поиск концепций проводится в несколько этапов. Прием заявок на участие в программе «ABCD books» продлится до 1 августа, заявки принимаются по адресу newbooks@admarginem.ru.

Лучшие проекты, отобранные экспертами, 2–6 сентября будут представлены на Новой московской международной детской книжной ярмарке (NEW MICBF), спецпроекте Болонской книжной ярмарки в рамках ММКВЯ на ВДНХ.

На весну 2021 года запланированы издание книги и ее презентация на Болонской детской книжной ярмарке. По итогам второго этапа авторы лучшего проекта получат 100 тысяч рублей на создание книги, ее издание и поездку на ярмарку в Болонью.











Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU