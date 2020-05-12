Открылся юбилейный спецпроект группы «Би-2»

© «Би-2»

11 мая рок-группа «Би-2» к 20-летию выхода своего первого альбома запустила специальный проект «Неделя, в которую всё случилось».

На альбоме под названием «Би-2» были записаны такие песни, как «Полковнику никто не пишет», «Варвара», «Серебро», «Сердце», напоминают создатели проекта. Именно они принесли группе широкую известность и вошли в саундтрек культового фильма Алексея Балабанова «Брат 2», премьера которого состоялась 11 мая 2000 года.

Каждый день на протяжении недели сайт спецпроекта будет пополняться новыми страницами истории альбома с архивными материалами того времени.

Это и не публиковавшиеся ранее истории о создании группы, фотографии музыкантов 1980-х и 1990-х годов, первые рецензии, афиши и мерч тех лет, видео- и аудиоматериалы с ранних концертов и бэкстейджа, дневники, интервью и воспоминания самих музыкантов и их окружения.

Первый день спецпроекта полностью посвящен фильму «Брат 2»: на специальной странице сайта рассказывается о том, как Алексей Балабанов выбрал группу для записи основного саундтрека, как и кем монтировался клип «Полковнику никто не пишет» и многое другое.

Главным событием празднования юбилея выхода альбома «Би-2» станет 16 мая прямой эфир в инстаграме Шуры Би-2, в котором примут участие клавишница «австралийского» периода «Би-2» Виктория Билоган и саунд-инженер первого альбома «Би-2» Эдам Калатизис.















































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