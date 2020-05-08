Боб Дилан выпустит первый за 8 лет альбом с новыми песнями

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19 июня выйдет 39-й студийный альбом Боба Дилана «Rough and Rowdy Ways». Он станет его первой пластинкой с новыми песнями после альбома 2012 года «Tempest».
Сегодня, 8 мая, 78-летний музыкант выложил в интернет третий сингл с нового альбома — «False Prophet», сообщает Rolling Stone.
Ранее этой весной вышли еще два сингла — «Murder Most Foul» и «I Contain Multitudes».
Как отмечает Rolling Stone, последним альбомом Боба Дилана, на котором были записаны новые песни, был «Tempest» (2012), за которым последовали три сборника стандартов «Shadows in the Night» (2015), «Fallen Angels» (2016) и «Triplicate» (2017).
На альбоме «Rough and Rowdy Ways» будет 10 треков. В CD-версии релиза 17-минутная композиция «Murder Most Foul» будет выпущена на отдельном диске.
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