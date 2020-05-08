Петербургская филармония выложила в сеть документы военных лет

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Ко Дню Победы на официальном сайте Петербургской филармонии опубликована серия материалов, связанных с военными годами в ее истории.
Рубрика «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» открылась в разделе «Медиа» сайта филармонии . 9 мая там будет размещена видеозапись исполнения Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича Заслуженным коллективом России академическим симфоническим оркестром филармонии под управлением Юрия Темирканова, состоявшегося 5 мая 2018 года в Большом зале филармонии. Эта же видеозапись появится на официальном YouTube-канале филармонии.
В разделе «Медиа» уже доступны записи лекций музыковедов Надежды Маркарян и Надима Айдарова о Седьмой симфонии, а также выпуск цикла «Что слушаем? С Александром Маличем».
В историческом разделе сайта филармонии впервые опубликованы две подробные статьи музыковедов Ирины Родионовой и Ольги Радвилович, посвященные работе Заслуженного коллектива Республики во главе с Евгением Мравинским в Новосибирске в годы эвакуации, а также концертной жизни Ленинградской филармонии во время блокады.
В статьях, ссылающихся на материалы филармонических архивов, многие сведения публикуются впервые. Тексты проиллюстрированы архивными материалами — фотографиями, изображениями афиш и программок военных лет. Позже статьи будут также опубликованы на сайте, посвященном 100-летию Петербургской филармонии, который готовится к запуску в следующем концертном сезоне.
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