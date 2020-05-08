Покушение на память. Заявление Международного Мемориала

Демонтаж мемориальных досок на здании ТГМУ. Тверь, 7 мая 2020 года © Артем Важенков

Правление международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» выступило с заявлением в связи с демонтажом в Твери мемориальных досок, установленных в память о жертвах сталинского террора.

Заявление опубликовано 7 мая на сайте Международного Мемориала. COLTA.RU приводит его текст полностью:





Покушение на память

Сегодня, 7 мая 2020 года, с фасада бывшего здания УНКВД по Калининской области (ныне здесь размещается Тверской государственный медицинский университет) сняты две мемориальные доски, установленные в 1991 году в память о жертвах сталинского террора. Надписи на демонтированных досках гласили: «В память о замученных. Здесь в 1930-е — 50-е годы находилось Управление НКВД-МГБ по Калининской области и его внутренняя тюрьма» и «Памяти поляков из лагеря Осташков, убитых НКВД в Калинине ради предостережения мира».

Демонтаж этих досок — не просто вандализм. Это преступление против истории, надругательство над памятью наших сограждан и польских военнопленных, убитых в подвалах этого здания, очередная попытка отрицания всем известных и многократно доказанных документально преступлений сталинского режима.

Вдвойне отвратительно, что это было провокационно приурочено к кануну 75-й годовщины Победы. Тверские власти не остановились перед тем, чтобы осквернить наш праздник. Если правительство Российской Федерации не предпримет немедленных и решительных шагов, то на страницах газет всего мира статьи о юбилее Победы будут соседствовать с информацией об уничтожении в России памяти об одном из самых тяжких преступлений Второй мировой войны.

Правление Международного Мемориала

Москва, 7 мая 2020 года























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