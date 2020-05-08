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Фонд кино объявил лидеров отечественного кинопроизводства

News_detailed_picture© Фонд кино

6 мая стали известны названия девяти организаций кинематографии, отнесенные Фондом кино к числу лидеров отечественного кинопроизводства. Эти организации в 2020 году получают право право претендовать на приоритетную финансовую поддержку.

Перечень кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства утвержден на заседании Совета Фонда кино под председательством советника президента по культуре Владимира Толстого, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Фонда кино.

Кинокомпании-лидеры отечественного кинопроизводства:

  • «Арт Пикчерс Студия»
  • «Базелевс»
  • «ВБД Груп»
  • «Водород 2011»
  • «Дирекция кино»
  • Кинокомпания «СТВ»
  • «Марс Медиа»
  • Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова
  • «Централ Партнершип»

По сравнению с прошлым годом в перечне произошли существенные изменения. В него не попали Продюсерская фирма Игоря Толстунова и компании Алексея Учителя («Рок») и Александра Роднянского («Нон-Стоп Продакшн»). Впервые в списке лидеров оказались «Водород 2011» Михаила Врубеля и «Марс Медиа» Рубена Дишдишяна.

При определении лидеров оценивалась деятельность кинокомпаний за последние пять лет по следующим критериям:

  • зрительская оценка — посещаемость фильмов компании в кинотеатрах страны и за рубежом, а также их телевизионный рейтинг;
  • профессиональная оценка — количество наград кинофестивалей и кинопремий, полученных выпущенными компанией картинами;
  • продолжительность работы кинокомпании на рынке и количество выпущенных ею фильмов.

Также сообщается, что кинокомпании-лидеры могут претендовать на софинансирование проектов и на прокат отечественных картин как безвозмездно, так и на условиях полного возврата денег.

Каждый проект проходит конкурсный отбор в рамках питчинга Фонда кино, при этом проекты лидеров соревнуются между собой в отдельном конкурсе и получают господдержку в приоритетном порядке. У кинокомпаний-лидеров больше шансов получить деньги фонда безвозмездно, чем у кинокомпаний, не входящих в список лидеров.


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