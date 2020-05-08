Фонд кино объявил лидеров отечественного кинопроизводства

6 мая стали известны названия девяти организаций кинематографии, отнесенные Фондом кино к числу лидеров отечественного кинопроизводства. Эти организации в 2020 году получают право право претендовать на приоритетную финансовую поддержку.

Перечень кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства утвержден на заседании Совета Фонда кино под председательством советника президента по культуре Владимира Толстого, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Фонда кино.

Кинокомпании-лидеры отечественного кинопроизводства:

«Арт Пикчерс Студия»

«Базелевс»

«ВБД Груп»

«Водород 2011»

«Дирекция кино»

Кинокомпания «СТВ»

«Марс Медиа»

Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова

«Централ Партнершип»

По сравнению с прошлым годом в перечне произошли существенные изменения. В него не попали Продюсерская фирма Игоря Толстунова и компании Алексея Учителя («Рок») и Александра Роднянского («Нон-Стоп Продакшн»). Впервые в списке лидеров оказались «Водород 2011» Михаила Врубеля и «Марс Медиа» Рубена Дишдишяна.

При определении лидеров оценивалась деятельность кинокомпаний за последние пять лет по следующим критериям:

зрительская оценка — посещаемость фильмов компании в кинотеатрах страны и за рубежом, а также их телевизионный рейтинг;

профессиональная оценка — количество наград кинофестивалей и кинопремий, полученных выпущенными компанией картинами;

продолжительность работы кинокомпании на рынке и количество выпущенных ею фильмов.

Также сообщается, что кинокомпании-лидеры могут претендовать на софинансирование проектов и на прокат отечественных картин как безвозмездно, так и на условиях полного возврата денег.

Каждый проект проходит конкурсный отбор в рамках питчинга Фонда кино, при этом проекты лидеров соревнуются между собой в отдельном конкурсе и получают господдержку в приоритетном порядке. У кинокомпаний-лидеров больше шансов получить деньги фонда безвозмездно, чем у кинокомпаний, не входящих в список лидеров.







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