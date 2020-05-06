Ученые выступили против переименования улицы Тимофеева-Ресовского в Екатеринбурге

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский (1900-1981) © Архивы Российской академии наук

Российские и немецкие ученые обратились к властям Екатеринбурга с просьбой отменить решение переименовать улицу, названную в честь биолога и генетика Николая Тимофеева-Ресовского.

Улица Тимофеева-Ресовского появилась в проекте строительства одного из новых кварталов города в 2006 году. В 2019 году было предложено переименовать ее в улицу Академика Парина, это предложение поддержали местные административные структуры, в ноябре новое название утвердила комиссия по наименованиям топонимических объектов Екатеринбурга, а 18 марта 2020 года вышло соответствующее постановление городской администрации.

«Причина конфликта в том, что Николай Тимофеев-Ресовский в истории советской науки считается фигурой неоднозначной. Известно, что в годы Второй мировой войны он жил и работал на территории Германии, отказавшись вернуться из научной командировки в СССР из страха попасть под каток "большого террора"», — писало тогда информационное агентство «Уралинформбюро».

Против решения о переименовании выступили Совет Вавиловского общества генетиков и селекционеров Санкт-Петербурга, многие ученые из России, Германии и других стран мира. Леопольдина — Национальная академия наук Германии, Ассоциация национальных исследовательских центров имени Гельмгольца (HGF), Центр молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка (MDC) Берлин-Бух и Общество друзей и сторонников MDC направили в администрацию и городскую думу Екатеринбурга с открытое письмо против переименования улицы Тимофеева-Ресовского.

Список коллективных писем против переименования приводится на сайте Объединенного института ядерных исследований в Дубне.

5 мая газета «Троицкий вариант — Наука» опубликовала письмо доктора географических наук, заведующего сектором Института экономики Уральского отделения РАН Владимира Литовского и кандидата медицинских наук, доцента Уральского государственного медицинского университета Сергея Куликова.

«Н.В. Тимофеев-Ресовский — ученый первого круга в мировой научной иерархии, — пишут они. — Он впервые установил размеры гена и на этой основе развил представления о самовоспроизведении с изменениями ДНК (конвариантной репликации), ввел в генетику понятия экспрессивности и пенетрантности. По сути, он заложил основы молекулярной генетики и является одним из основоположников биофизики».

Проанализировав публикации в екатеринбургских СМИ, авторы письма пришли к выводу, что «акт переименования улицы Тимофеева-Ресовского проведен на основании предварительно опубликованных в прессе фейков, недостоверных, неоднократно, в том числе и официально, опровергнутых и оскорбительных для чести и памяти ученого слухов».

Свое письмо ученые завершают словами: «Хотелось бы знать мнение о переименовании улицы Тимофеева-Ресовского не только горожан Екатеринбурга, но и широкого круга читателей, всех тех, кому дорого наше историческое наследие и место ученого в современном обществе!»







Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU