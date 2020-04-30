Музей архитектуры выберет новый логотип

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До 15 июня открыт прием работ на конкурс на разработку нового логотипа Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева.
Работы принимаются по адресу konkurs@muar.ru. Организаторы конкурса надеются, что новый логотип полностью отразит изменившееся за последние несколько лет лицо музея. Техническое задание опубликовано на сайте Музея архитектуры.
Новый фирменный стиль музея должен отражать как разнообразие коллекции (архитектурная графика, строительные материалы, фотографии, макеты и модели, скульптура, мебель, архивы архитекторов), так и роль музея в современном культурном пространстве.
Отмечается, что Музей архитектуры намеренно не обращается в брендинговое агентство и приглашает принять участие в творческом конкурсе непосредственно самих графических дизайнеров.
По итогам конкурса с автором проекта, наиболее верно отражающего специфику, статус и стиль музея, будет заключен коммерсечский договор на создание актуальной айдентики на сумму 400 000 рублей.
Конкурс проводится при поддержке компании «Группа ЛСР»
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